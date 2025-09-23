元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、巡業部長だった２０１２年、巡業先で転倒し、弾みで頸髄（けいずい）を損傷して首から下の感覚を失った。

立つことも、歩くこともできない。人生最大の窮地――。当時５５歳だった尾車親方は「自分の足で立って歩く」と腹をくくってリハビリに臨んだ。（三木修司）

ブルーシートのつなぎ目につま先を取られ

１２年４月４日、福井県小浜市の巡業も盛況で終わろうとしていた。出発前にトイレへ……。土俵上の取組を気にしながら歩いていると、足元のブルーシートのつなぎ目が少しめくれていた。そこにつま先を取られて倒れ、額をしたたかに打ちつけた。元々、脊髄を圧迫する黄色靱帯（じんたい）骨化症があり、医師からは「こけないよう気をつけて」と助言をもらっていた。

救急搬送された病院でＭＲＩ（磁気共鳴画像）の検査を受けていた時、意識が戻った。だが、首から下の感覚がない。東京の慶応病院への転院が決まり、２日後、民間救急車で向かうことになった。出発の朝だった。看護師の「あら、少しうんちが漏れている」という声が耳に入った。自分にその感覚はなかった。「ああ、俺はえらいことになったぞ」と、暗雲垂れ込める思いに襲われた。

病室のお年寄りが流してくれた「まわり道」

首を切開し、衝撃でつぶれた神経の束を広げる手術を受けた。感覚は少しずつ戻り、２か月後、千葉のリハビリ専門病院に移る。

１階には大きなリハビリ施設があった。ソファに座って見学できる「見られる環境」だった。元大関で歌も売れ、顔は世間に知られている。時々「親方、頑張って」と声も掛かった。そんなある日、２３歳か２４歳ぐらいの女性が必死に歩行訓練に励んでいた。ふと見ると、おしっこがたまった袋を下げている。彼女の胸中を思った時、自分の「恥ずかしい……」という感情が情けなくなった。「歩くんだ」という覚悟を教えられて、「吹っ切れた」。

松葉づえを使って廊下を歩く訓練もあった。日課になると、三つ隣の病室のお年寄りが前触れなく、大関時代に歌ったヒット曲「まわり道」を流してくれた。激励の一つだったろうが、「これには参ったよ」と振り返る。

入院して半年、１１月の九州場所には車いすでの職場復帰を果たした。ただ、リハビリ病院は残された機能の維持と強化が目的。まひした機能の回復までは及ばず、立って歩くという目標はかなわなかった。身体障害者手帳は１級だった。

「そういうあなたを支えるため、あなたと一緒になった」

１２月からは脊髄損傷者専門のトレーニングジム「ジェイ・ワークアウト」（本社・東京都）に通った。ここは動かせない手足を動かすようにする民間施設だ。

天井からつり下げられ、足がランニングマシンのような歩行器に着くぐらいに設定する。そこから何回も足を出す特訓が１時間続いた。１日３時間で週に３回通った。大きな鏡に映しながら、脳と体の動きを一致させる訓練を続けることで、歩く感覚が鍛えられるという。始めてから半年、自力で立ち上がることができた。わずかだが、足が前に出た。初めて歩いた日、気丈だった妻の史枝さんが泣いた。感情を抑えきれなくなった涙だろう。

「女房は強い人です。寝たきりの状態になった私に『そういうあなたを支えていくために、あなたと一緒になった気がするの』と言ってくれた。女房だって気持ちの中では泣きたかったに違いない。つらかったはずだ……」

私生活の世話はもちろんのこと、千秋楽の部屋の打ち上げの段取りまで史枝さんが滞りなく進めた。

「俺の人生って、濃いよね」

今も自宅にジムのトレーナーを招き、週に１度のリハビリを続けている。ＮＨＫ大相撲中継の解説や、こうした企画のインタビューで何事もないかのように語っている。しかし、常に首から下のいろいろなところがしびれ、異常感覚がある。医師からは、「慣れるしかない」と言われている。

転倒したのは１３年前。当時、１１５キロぐらいあった体重は、厳しいリハビリなどで８５キロまでやせた時期もあった。「大関まで上がって現役を終えたのに、５５歳から仕切り直しだよ。俺の人生って、濃いよね」――。

琴風豪規

ことかぜ・こうき １９５７年、津市栄町生まれ。７１年４月、大関時代の琴桜の元に弟子入りし、同年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。幕内優勝２度。引退後は、豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ専属解説者。