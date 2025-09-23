さっすが【ダイソー】さん、、！ちょっとしたお出かけに◎「優秀ショルダーバッグ」

ちょっとしたお出かけにあると嬉しい、軽くて気軽なショルダーバッグ。実は【ダイソー】でも探せるって知っていましたか？ 数百円というプチプラで手に入るのに、見た目はちゃんとおしゃれ。しかもスマホやお財布がしっかり入る収納力で、レジャーや旅行、アウトドアにもぴったりなんです。今回はそんな“可愛くて実用的”なビニールショルダーを厳選。優秀バッグをお得にGETしたい人、必見です！

ファスナーつきで安心感バッチリ！

【ダイソー】「スマホショルダーバッグ」\220（税込）

軽やかなメッシュ素材を使用した縦型ミニショルダーバッグ。ファスナー付きでポケットもあるので、スマホはもちろん小銭やリップなどを仕分けしやすいです。「ビニール素材が突然の雨からもスマホを守ってくれそう」と、@ftn_picsレポーターとも*さんも太鼓判を押すアイテム。ストラップは別売りなので、自分らしくカスタマイズするのもおすすめです。

太陽の下で輝くオーロラ色がおしゃれ！

【ダイソー】「ミニショルダー（オーロラ）」\110（税込）

光を受けて輝くオーロラカラーがコーデのアクセントになりそうなミニサイズのショルダーバッグ。バッグの上部分に小さな穴が空いているので、お気に入りのチャームを付けてアレンジするのも可愛いかも。110円というお手頃価格なので、汚れを気にせずガシガシ使いたいシーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M