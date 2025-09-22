この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【ゆで太郎】朝から激安そばと焼鯖ごはんを爆食！コスパ最高ボリューム満点の朝限定メニューが美味しすぎた女の満腹モーニング【大食い】」と題された動画が公開され、人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルでゆで太郎を訪れ、話題の朝限定メニューについて熱く語った。山崎さんは「今日はゆで太郎で朝ごはん。朝定食の冷たいそばと焼き鯖ごはんのセットにしました」と、動画の冒頭からテンション高めに朝食の全貌をレポート。「外は暑かったから、冷たいそば最高」と、季節感を交えつつボリューム満点のセットに満足げな表情を見せる。

今回の朝定食では、“焼き鯖”と“炙りたらこ”がセットになっており、「焼き鯖と炙りたらこを一つの丼で味わえるの、朝から贅沢が過ぎます」「サバとたらこの相性抜群 めっちゃ美味しい」と味も見た目も大絶賛。さらに、無料で提供される「サクサク天かす」をツユに入れて味変にも挑戦し、「天かす入れると油が出るからさらに美味しくなるよね」「サクサク天かす入れたてが追加されたことで、3たてから4たてにさらに美味しく進化しました」と、独自の視点で楽しめるポイントも紹介している。

コストパフォーマンス面にも注目し、「このボリュームセットで530円この価格はマジでありがたい」「早起きの特権だね」「朝定食は安いからコスパ最強」と、朝限定メニューの圧倒的なお得さを強調。さらには、「今ならクーポンも8枚もらえてラッキー」と嬉しさを隠しきれない。

動画の終盤では、「蕎麦湯もあるよ！最後蕎麦つゆいただきます。ほっこり蕎麦湯で絶品朝定食の余韻を楽しみます」と締めくくり、「お蕎麦の旨味を余すことなく堪能できて幸せです」と満足げに語る山崎NANAさんの姿で動画は終わった。

焼き鯖と炙り鱈子、朝食の極上贅沢
海苔と鯖が絶妙！ご飯と麺で贅沢な組み合わせ
ももちゃん登場！昼下がりの癒しタイム

