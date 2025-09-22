ミリー・ボビー・ブラウンとジェイク・ボン・ジョヴィが結婚1周年をお祝い
Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や映画『エノーラ・ホームズの事件簿』などで知られるミリー・ボビー・ブラウンが、夫で、ジョン・ボン・ジョヴィの息子として知られるジェイク・ボン・ジョヴィとの結婚1周年を祝った。
【写真】ミリー・ボビー・ブラウン、ジェイク・ボン・ジョヴィとの結婚1周年にラブラブショット公開
現地時間9月21日にインスタグラムを更新したミリーは、ウェディングドレス姿でジェイクに抱きつくロマンティックなモノクロ写真を公開。「結婚1周年。あなたの妻でいることが好き」と綴り、白いハートの絵文字を添えた。ジェイクもまた、自身のインスタグラムを更新し、ウェディングドレス姿のミリーと手を繋ぎ、見つめ合いながら歩く写真を公開。「1年過ぎたけれど、まだまだこれからだ。美しい奥さん、愛しています。記念日おめでとう」と祝った。
21歳のミリーと、23歳のジェイクは、2021年6月に交際が発覚し、同年11月にインスタグラムデビュー、2024年5月に家族の前で「とても控えめでロマンティックな」結婚式を挙げた後、9月に改めて、イタリアのヴィラ・チェティナーレにゲストを招き、盛大な結婚式を挙げた。2人は今年8月、インスタグラムにて、「この夏、私たちは養子縁組を通してかわいい女の子を迎えました」と綴り、赤ちゃんを迎えたことを公表。「平穏とプライバシーが守られる中で、子育てという新しくも美しい章に足を踏み入れることを、心から楽しみにしています」と記していた。
結婚1周年を祝うミリーの投稿には、自身のコスメブランドflorence by millsの公式から「ママとパパ」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「1年なんで信じられない！」「2人とも大好き！おめでとう！」「お気に入りカップルだよ、大好き」などと祝福の声が上がっている。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」インスタグラム（@milliebobbybrown）
「ジェイク・ボン・ジョヴィ」インスタグラム（@jakebongiovi）
