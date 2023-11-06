GU(ジーユー)が、Netflixドラマシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーション。ユニセックスのスウェットシャツなどを、2023年11月17日(金)より全国のGU店舗ほかにて発売する。Netflixドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、2016年のシーズン1配信開始以来、世界中のファンを魅了し続けているNetflixドラマシリーズ。1980年代の小さな町・ホー