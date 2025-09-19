±ÊÌî²ê°ê¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÄï¡É¤â¡ª¥â¥Æ½÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾ù¤é¤Ê¤¤¡×Îø°¦´Ñ
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤¿Ãæ¤Ç¡¢²áµî¤Î¡ÈÆó¸ÔÁê¼ê¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¡£ºä¸ý¤Ï3ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯½÷À¤È¸òºÝÃæ¡¢±ÊÌî¤È¤â¿ÆÌ©¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢±ÊÌî¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²áµî¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÊÌ¤ÎÊý¤È¤â¸òºÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿! ±ÊÌî²ê°ê¤Î¡ÈÄï¡É¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
ÂçÎÌ¤Î¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡±ÊÌî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁÐÊý¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ºä¸ý¤È²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï±ÊÌîÂ¦¤¬Ç§¤á¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤È±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ù¤Ç¡ÈÉãÌ¼Ìò¡É¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¡ØVoCE¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤È±ÊÌî¤µ¤ó¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»Á°¤«¤é¡È·»Ëå¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸À¡É¤ò¸ø¸À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¡È·»¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÌî¤Ï±Ç²è¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºä¸ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¤³¤È¤â¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø¤Ò¤ë¤Ê¤«¤ÎÎ®À±¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°±ºæÆÊ¿¡õÇòßÀ°¡Íò¤â¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡×¡¢Æ±Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿·¦ÅÄÀµ¹§¤Î¤³¤È¤â¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂçÀèÇÚ¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëµ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ÊÌî¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÈÄï¡É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â¨¡¨¡¡£
Îø°¦¤Ï¡Ö¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤º¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ª¡¦Sakurashimeji¤ÎÅÄÃæ²í¸ù¤µ¤ó¡¢¹âÅÄÉ·²æ¤µ¤ó¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÆó¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡Ô¤ä¤Ï¤êÄï¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿ºÝ¤â¡Ô»ÐÄï´¶½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Í¥¿¥°¡Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SakurashimejiÂ¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ô¤á¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸åÇÚ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡È»Ð¸Æ¤Ó¡É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿Â¾»öÌ³½ê¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°Ãæ¤Ë¡È»ÐÄï´¶¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ±Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Ê¥¤¥ÈG¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤«¤Ç»ÐÄï¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡ÈºÐ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Îã¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¶¦±é¼Ô¤òÉã¤ä·»¡¢Äï¤Ê¤É¤Ë¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤·¤ÆÁê¼ê¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëÃæ¤ÇÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤é¤Ìµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢±ÊÌî¼«¿È¤¬Îø°¦¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¶¯µ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÆó¥Î¹ñ¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ø¿ÆÍ§¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Èï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÊ¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¡É¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¿·ÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ËÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡È¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¡ÈÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¦¡É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Æ¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤é¶¯µ¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤³¤È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¥À¥á¡¼¥¸¤À¡£±ÊÌî¤âº£¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤¬°ìÈÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£