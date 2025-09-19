Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡áÁÛÄê³°¤ÎÆü¶ä£Å£Ô£ÆÇäµÑÈ¯É½¡¢¤Ê¤ª¾ÇÅÀ¤Ï£Á£É´ØÏ¢³ô¤Î¹ÔÊý¤Ë
¡¡£±£¹Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÍð¹â²¼¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä«Êý¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÊÆ³ô¹â¤¬¹¥´¶¤µ¤ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µ£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë£´Ëü£µ£¸£µ£²±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡ÖÊÝÍ¤¹¤ë£Å£Ô£Æ¤ÎÇäµÑ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÁê¾ì¤Ï²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î²¼ÍîÉý¤Ï°ì»þ£¸£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï²¼¤²½Â¤ê¡¢·ë¶É£²£µ£·±ß°Â¤Î£´Ëü£µ£°£´£µ±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡££±Æü¤ÎÃÍÉý¤Ï£±£³£°£°±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÇäÇãÂå¶â¤â£¸Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¾¦¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆü¶ä²ñ¹ç¤Ç¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î£Å£Ô£ÆÇäµÑ·èÄê¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¡££Å£Ô£ÆÇäµÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍø¾å¤²¤Ë¤è¤ë¶âÍ»Àµ¾ï²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿¸å¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯°Â¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÇäµÑ¥Úー¥¹¤ÏÊí²Á¤ÇÇ¯´Ö£³£³£°£°²¯±ßÄøÅÙ¡Ê»þ²Á£¶£²£°£°²¯±ßÄøÅÙ¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æü¶ä¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë£Å£Ô£Æ¤ÎÇäµÑ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤Ë¤Ï£±£°£°Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤«¡¢º£¸å¤Ï°ìÄê¿å½à¤Î³ô²Á¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÆü¶ä¤Ë¤è¤ë£Å£Ô£ÆÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æü¶ä£Å£Ô£ÆÇäµÑ¤ÏÁê¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÁê¾ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Ï¾å¾º¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£´Ëü£µ£°£°£°±ßÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íø²¼¤²¤Ë¤è¤ë£Á£É´ØÏ¢¤ÎÊÆ¥Æ¥Ã¥¯³ô¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¯¤«¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤òÄ¾ÀÜÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢£±£°·î£´Æü¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¹µ¤¨¡¢À¯¶ÉÆ°¸þ¤«¤é¤âÌÜ¤ÏÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢°ú¤Â³¤È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É£Á£É´ØÏ¢³ô¤ÎÆ°¸þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Íè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£²£³Æü¤ËÊÆ£´～£¶·î´ü·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢ÊÆ£¹·î£Ó¡õ£Ð¥°¥íー¥Ð¥ëÊÆ¹ñÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢£²£´Æü¤ËÊÆ£¸·î¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡¢£²£µÆü¤ËÊÆ£´～£¶·î´ü£Ç£Ä£Ð³ÎÄêÃÍ¡¢ÊÆ£¸·îÂÑµ×ºâ¼õÃí¡¢£²£¶Æü¤ËÊÆ£¸·îÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££²£³Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMU¡ä¡¢£²£µÆü¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ãACN¡ä¡¢¥³¥¹¥È¥³¡¦¥Ûー¥ë¥»ー¥ë¡ãCOST¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£²£²Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¡££²£³Æü¤Ï½©Ê¬¤ÎÆü¤ÇµÙ¾ì¡££²£´Æü¤Ë£¹·î£Ó¡õ£Ð¥°¥íー¥Ð¥ëÆüËÜÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢£²£µÆü¤Ë£··î³«ºÅÊ¬¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡££²£¶Æü¤Ï£¹·îÅìµþÅÔ¶èÉô¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£¹·îËö¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¡££²£²Æü¤Ë¤¢¤µ¤Ò<3333.T>¡¢£²£´Æü¤Ë¥»¥¥Á¥åー<9976.T>¡¢£²£µÆü¤Ë¥ª¥×¥È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹<6664.T>¡¢£²£¶Æü¤Ë£Ä£Ã£Í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3050.T>¡¢¥Ï¥íー¥º<2742.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡££²£µÆü¤Ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Óー¥ë<409A.T>¡¢£Ç£Í£Ï¥³¥Þー¥¹<410A.T>¡¢£²£¶Æü¤Ë£Õ£Î£É£Ã£Ï£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<407A.T>¤¬¿·µ¬¾å¾ì¤¹¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£´Ëü£´£´£°£°～£´Ëü£µ£·£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS