¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï9·î18Æü¡¢Åìµþ¸×¥ÎÌç¤ÎTOKYO NODE¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGALLERIA¡×¤Î¿·ÀïÎ¬¡¦¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡ÖGALLERIA¡×¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢16¼Ò¤«¤é¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤ä¿·¥·¥êー¥º¡¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥Ë¥åー¥¹¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÈ¯É½²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤äÃ´Åö¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¿Ö¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
GALLERIA¤ÏÉý¹¤¤ÁÏÂ¤³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à
¡¡ºÇ½é¤Ë¡¢¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤Î±Ê°æÀµ¼ù»á¤¬³«²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ê°æ»á¤Ï¡¢¤Þ¤À¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡ÖGALLERIA¡×¤¬»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¡ÖGALLERIA¡×¤¬º£¤Î»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô ±Ê°æÀµ¼ù»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖGALLERIA¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤À¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ñ¥½¥³¥ó¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¹¤éÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äÉÊ¼Á¤ÎÄÉµá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½©ÍÕ¸¶PC¥²ー¥à¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¶¨»¿¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»ÜÀß¡ÖLFS¡×¤Î³«Àß¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ãµµá¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£GALLERIA¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤³èÆ°¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥²ー¥à¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¢AI¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÁÏÂ¤¤ËÄ©¤àÊý¡¹¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤È²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÆüÈ¯É½¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ PCÅý³çËÜÉôÅý³çËÜÉôÄ¹¤ÎÀ¾Â¼Í´Åµ»á¤¬»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï¡¢GALLERIA¤Î½Ð²ÙÇä¾å¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤ÎGALLERIA¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÏÂ¤³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÁÏÂ¤³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ú¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Û
¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö ¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤Î±Ê°æÀµ¼ù»á
¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö ¼èÄùÌò ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ PCÅý³çËÜÉôÅý³çËÜÉôÄ¹¤ÎÀ¾Â¼Í´Åµ»á
GALLERIA¤Î½Ð²ÙÇä¾å¤Î¿ä°Ü¡£ÀäÂÐ³Û¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎGALLERIA¤Ï¥²ー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ÎPC¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤¿¤á¤ÎPC¤Ë¤â¤Ê¤ë
¿ë¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡ª ¿·¡ÖGALLERIA¡×¤Ï4¥·¥êー¥º¤È1¥«¥Æ¥´¥êÂÎÀ©
¡¡Â³¤¤¤ÆÀ¾Â¼»á¤Ï¡¢¿·¤·¤¤GALLERIA¤ò°ìµó¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡ÖS¥·¥êー¥º¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX¥·¥êー¥º¡×¡¢¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖF¥·¥êー¥º¡×¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖE¥·¥êー¥º¡×¡¢ÆÃÊÌÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGALLERIA Special Line¡×¤È¤¤¤¦4¥·¥êー¥º¡Ü1¥«¥Æ¥´¥êÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¿·À½ÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡Û
¿·À½ÉÊ¤Ë¤ÏÉÛ¤¬¤«¤Ö¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
ÉÛ¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¡¢¿·À½ÉÊ4¥·¥êー¥º¤È1¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿
16¼Ò¤Î¥²¥¹¥È¤¬Â³¡¹ÅÐÃÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì
¡¡³ÆÀ½ÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¸å¡¢³Æ¼Ò¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢½Ë¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Ï3¡¢4Ì¾ÄøÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È16Ì¾¤â¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¡£PC´ØÏ¢¤ÎAMD¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢NVIDIA¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥à²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥«¥×¥³¥ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥Ä¡¢¥»¥¬¡¢VTuber»öÌ³½ê¤ÎBrave group¤ä¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Î¥ï¥³¥à¡¢¥×¥í¥²ー¥ß¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎCrazy Raccoon¡¢Fennel¡¢REJECT¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä±¿±Ä¤Î³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢ºîÉÊ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ô¥¯¥·¥Ö¤È¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´ë¶È¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐÃÅ¤·¡¢GALLERIA¤È¼«¼Ò¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥áー¥«ー¤ÎÀïÎ¬È¯É½²ñ¤ä¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢16Ì¾¤â¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¥²ー¥ß¥ó¥°PC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëGALLERIA¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿È¯É½²ñ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤äAMD¡¢NVIDIA¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÂåÉ½¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
VTuber»öÌ³½ê¤ä¥×¥í¥²ー¥ß¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¤È¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡ºÇ¸å¤Ë17¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸µÂîµåÁª¼ê¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂîµåÁª¼ê°úÂà¸å¡¢PC¥²ー¥à¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖGALLERIA¡×¤ò¹ØÆþ¤·°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î±ï¤Çº£²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¡ÖGALLERIA¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖGALLERIA¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÀ¼¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖApex Legends¡×¤Ð¤«¤ê¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢GALLERIA¤ÎÀÇ½¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëGALLERIA¤Î¸å·Ñ¤¬X¥·¥êー¥º¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢X¥·¥êー¥º¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£S¥·¥êー¥º¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÂç¥Ü¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤â¡¢¿åÃ«¤µ¤ó°Ê¾å¤Î¡ÖApex Legends¡×¤Î¥Ø¥Óー¥×¥ìー¥äー¤é¤·¤¯¡¢Ì¼¤µ¤ó¤âPC¤ò»È¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ú¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡Û
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂîµå¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì
¿åÃ«¤µ¤ó¤È¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿
¿åÃ«¤µ¤ó¤È±Ê°æ»á¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡¤âÅ¸¼¨
¡¡È¯É½²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·À½ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·À½ÉÊ¡Û
¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖGALLERIA FMR9A-R58¡×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖGALLERIA FPC7A-R57T¡×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃæ¤Î¥Ñー¥Ä¤âÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÖGALLERIA FPR7M-R57-WCL¡×
¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃæ¤Î¥Ñー¥Ä¤â¹õ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥¯¥â¥Ç¥ë¡ÖGALLERIA FPR7M-R57-BCL¡×
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖGALLERIA SMC9E-R59-GL¡×
¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¤È¤Ê¤ëX¥·¥êー¥º¤Î¡ÖGALLERIA XMC9A-R59-WL¡×¡Êº¸¡Ë¡¢¡ÖGALLERIA XDR7M-97XT-WL¡×¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢¡ÖGALLERIA XDR7M-97XT-GD¡×¡Ê±¦¡Ë
X¥·¥êー¥º¤Î¡ÖGALLERIA XMC9A-R59-GD¡×
¡ÖGALLERIA XMC9A-R59-GD¡×¤Î¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¡£Áë¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤á¤À
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¤Î¡ÖGALLERIA XSC7A-R57T¡×¡£GALLERIA¥í¥´¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎLED¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
GALLERIA SHPC7A-R56T16G-B¡£½ÂÃ«¥Ï¥ë¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êe¥·¥êー¥º¤Î»îºîµ¡¡£¼ÂºÝ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÍ½Äê¤À
¿·¥«¥Æ¥´¥êGSL¤ÎÅ¸¼¨¡£GSL¤Ï¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ä¿ä¾©/Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë
ÇÇþ¤È¤í¤í¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡
Nachoneko¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡
³ëÍÕ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡
CRAZY RACCOON¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡
REJECT¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î»îºîµ¡
¤³¤Á¤é¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ö¤¤¤¹¤Ý¤Ã¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë
¡Ö°ïÈÌ¤Î¸í²ÈÄí¡×¸þ¤±¡© Ryzen ThreadripperÅëºÜGALLERIA¤â¶áÆüÃæ¤ËÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎS¥·¥êー¥º¤Ë¡ÖRyzen Threadripper¡×ÅëºÜÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤À¡£¡ÖRyzen Threadripper¡Ê°Ê²¼¡¢Threadripper¡Ë¡×¤Ï¡¢AMD¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉPC¸þ¤±CPU¤Ç¡¢ºÇÂç96¥³¥¢/192¥¹¥ì¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Ä¶×¸µéCPU¤À¡£Èó¾ï¤Ë¹â¤¤±é»»ÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¡¢²Ê³Øµ»½Ñ·×»»¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¾´ý´ý»Î¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¤¬¡¢ThreadripperÅëºÜPC¤ò¾´ý¤Î¸¦µæ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢Threadripper¤ÎÀÇ½¤ò³è¤«¤·¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä4K°Ê¾å¤Î²òÁüÅÙ¤ÎÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢¹â¤¤CPUÀÇ½¤òÍ×µá¤¹¤ëÍÑÅÓ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£Â¾¼Ò¤ò´Þ¤á¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤ÇThreadripper¤òÅëºÜ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡ÖGALLERIA¡×¤Ç¤â½é¤ÎºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ThreadripperÅëºÜµ¡¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢È¯É½»þ´ü¤À¤¬¡¢ÌÀ¸À¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¶áÆüÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦ÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Threadripper¤Ï¡¢ÀÇ½¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤â¹¤¯¡¢ ºÇ¿·¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¡ÖThreadripper PRO 9000 WX¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï12¥³¥¢¤«¤é96¥³¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¸þ¤±¡ÖThreadripper 9000¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï24¥³¥¢¤«¤é64¥³¥¢¤Þ¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¥³¥¢¤ÎÀ½ÉÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¸½¹ÔºÇ¾å°Ì¤Î96¥³¥¢¡ÖThreadripper PRO 9995WX¡×¤ÏCPU¤À¤±¤Ç200Ëü±ß¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅëºÜPC¤Î²Á³Ê¤Ï300Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ö¤¬Çã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃÍÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤ÏºÇ¾å°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Threadripper¤òÅëºÜ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ryzen 9 9950X3D¤ÈGeForce RTX 5090¤òÅëºÜ¤·¤¿S¥·¥êー¥º¡ÖGALLERIA SMR9E-R59-GL¡×¤Î²Á³Ê¤¬999,800±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ThreadripperÅëºÜS¥·¥êー¥º¤Ï200Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ThreadripperÅëºÜGALLERIA¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö°ïÈÌ¤Î¸í²ÈÄí¡×¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«ー¥É¤ò4ËçÅëºÜ¤·¤¿Quad SLIºÎÍÑGALLERIA¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËÀí¤Ã¤¿À½ÉÊ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢GALLERIA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÄêµÁ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤½¤¦¤·¤¿°ìÈÌ¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Àí¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤¬ThreadripperÅëºÜÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÚAMD Ryzen Threadripper¡Û
2025Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖAMD Ryzen Threadripper 9000¡×
