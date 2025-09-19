¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¤ä¤ä¥¿¥¤¥È¤Ê²øÅð¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¡Ö¥¯¥¨¥ó¥·ー¡×¤¬2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä
¡Ú¥¯¥¨¥ó¥·ー¡§¥¨¥¹¥±ー¥×¥¯¥¤ー¥ó¡Û 2026Ç¯5·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§22,600±ß
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¯¥¨¥ó¥·ー¡§¥¨¥¹¥±ー¥×¥¯¥¤ー¥ó¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,600±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡Ö¥ê¥¢¥ë¥«¥¤¥ó¥É¥Í¥¹ÉôÂâ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ë¥±¡Ö¥¯¥¨¥ó¥·ー¡×¤¬¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤ä¤ä¥¿¥¤¥È¤Ê²øÅð¥¹ー¥Ä¤Ç¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¯¥¨¥ó¥·ー¤Î½ÓÉÒ¤Ç¸Ø¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÕÂ°¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥±ー¥¹¤Ï¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢ÀµÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¡£¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)SHIFT UP CORP.