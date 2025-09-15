セサミストリートマーケット新作♡カレッジスタイルの最新アパレル登場

世界で唯一のセサミストリート公式ストア「セサミストリートマーケット」から、トレンドのカレッジスタイルをテーマにした新コレクションが登場します。フーディーやスウェット、Tシャツなどのアパレルに加え、初のオリジナルボトムスもラインアップ。ユニセックス仕様でM・Lの2サイズ展開、家族やパートナーとのリンクコーデも楽しめます。発売は9月18日(木)より店舗とオンラインストアにて♡

セサミストリートマーケット×カレッジスタイル

カレッジロゴ裏毛プルオーバー

価格：9,790円

サイズ：M／L（カラー：バーガンディ／グレー）

カレッジロゴ裏毛ロングパンツ

価格：8,910円

サイズ：M／L（カラー：バーガンディ／グレー）

リーフロゴ裏毛プルオーバー

価格：8,910円

サイズ：M／L（カラー：グリーン／ライトグレー）

フォトロゴTシャツ

価格：5,940円

サイズ：M／L（カラー：ブラック／ホワイト）

今回の「COLLEGE STYLE」コレクションは、セサミストリートのキャラクターたちをカレッジロゴデザインに取り入れた遊び心たっぷりのアイテムが揃います。

フーディーやパンツはセットアップとしても着こなせ、リラックスカジュアルからリンクコーデまで幅広く活躍します♪

豊富なデザインとリンクコーデも♡

プルオーバーにはエルモやクッキーモンスター、ビッグバードが登場し、ユニークなロゴやメッセージで遊び心をプラス。

Tシャツには「ELMO IS GLAD YOU’RE HERE!」や「PLEASE GIVE COOKIE TO ME!」といったキャラクターらしいフレーズが添えられ、思わず笑顔になるデザインに仕上がっています。

ユニセックス仕様でM・Lの2サイズ展開、カラーはベーシックで落ち着いたトーンが中心。家族や友人、パートナーとのお揃いコーデもおすすめです。

■発売日：2025年9月18日(木)より

・店舗：池袋サンシャインシティ店／アーバンドックららぽーと豊洲店

・オフィシャルオンラインストア：同日12:00公開

※価格はすべて税込み

セサミストリートの世界観で秋コーデを楽しんで

ポップで親しみやすいキャラクターたちとカレッジスタイルを融合させた今回の新作は、デイリーコーデに取り入れやすいラインアップ。

ユニセックス仕様だからシェアやリンクコーデも叶い、秋の装いをより楽しく彩ってくれます。セサミストリートマーケットならではの遊び心と快適さを、この秋ぜひ手に入れてみてください♡