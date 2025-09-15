カンカン照りの中、どこに座っても涼しい!? 今こそ欲しい屋根付きチェア「キャノピィス」

外に一歩足を踏み出しただけで肌を差すような強い日差しと、まとわり付くような暑さで体力を奪われる日本の夏。どこに出かけても暑いのであれば、もはや日陰自体を持ち歩くしか方法はありませんよね。

アスニウムがソロキャンパー、ソロトラベラー向けに展開するのオリジナルブランドSolo Sapiens （ソロサピエンス）から、“日陰を持ち運ぶ”という新コンセプトのポータブルチェア「キャノピィス」（1万6800円）が登場しました。キャンプやBBQ、釣りやビーチなど、サッと広げるだけで快適な日陰を確保できます。

夏のアウトドアアクティビティはキャンプやBBQの準備をしているだけで汗だく、夏の強い日差しで暑くて辛いってことありますよね。「キャノピィス」はそんな悩みを解決するために生まれた、椅子と屋根一体型のポータブルチェア。日傘だと手が塞がってしまうや、テントは設営が大変という問題を一発解決。快適な自分だけの空間をどこへでも持ち運ぶことができます。

本体を展開する際に、わざわざ椅子に屋根を付けるなどの面倒な作業は一切必要はなく、両手でフレームを広げるだけでスムーズに設営は完了。使用後はフレームを束ねるだけでコンパクトに収納することができます。

収納時はシェード（屋根）部分が、そのまま本体を包み込むカバーの役割を兼ねてくれるため、荷物がかさばらないのも嬉しいポイント。さらにショルダーベルトが付いているので、手軽に肩にかけて持ち運べ、重量は約3.2kgと軽量なので簡単に持ち運びが可能です。

遮光率は70％とちょうど良いと感じる遮断率で、強い日差しだけをカットして柔らかな光を取り込むため、圧迫感がなく程良い明るさを保ち過ごしやすい空間を演出。

ひじ掛けには500mlのペットボトルが入る便利なカップホルダーが付いているので、冷たい飲み物をすぐに楽しむことができます。

チェアの座面には水に濡れても乾きやすく、長時間座っていても蒸れにくい耐摩擦性と通気性に優れた600Dオックスフォード生地を採用。また、フレームは強度の高い耐荷重120kgのスチールパイプ製で、どんな場所でも安心して使うことができます。

椅子と屋根がひとつになった持ち運びやすい仕様で、暑い日差しを避けながらアウトドアを満喫できる「キャノピィス」。ソロキャンはもちろん、釣りなどレジャーでも活躍しそうなポータブルチェアです。

