ホテルの宿泊時、使用済みのタオルの置き場所に困ったことはありませんか。使用済みのタオルを置いてはいけない場所について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

ホテルビースイーツは公式TikTokアカウントで「〜ホテルあるある〜使用済みタオルの置き場所に困る」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが宿泊時に使用済みのタオルを置いてはいけない場所について、次のように紹介しています。

【ホテルの客室内で使用済みタオルを置いてはいけない場所】

（1）ベッドの上

（2）椅子の上

（3）テレビの上

（4）空気清浄機の上

（5）床の上

動画内でスタッフは、使用済みのタオルを電化製品に掛けてしまうと故障につながる可能性があるとして、「バスルームに置いてくれるとうれしいです！」とコメント。

この投稿に対し、SNS上では「バスルーム以外に置く人がいることにびっくり」「とんでもない場所に置く客がいるってことか」「自分はハンガーに掛けていた」「浴槽の縁とかに掛けています」などの声が上がっています。