東京世界陸上が開幕

陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。男子100メートルの桐生祥秀（日本生命）は予選3組で10秒28（向かい風1.1メートル）の組5着となり、敗退が決まった。

桐生にとって個人種目での大舞台は、2019年ドーハ大会以来、6年ぶり。23年ブダペスト大会、24年パリ五輪金メダルのノア・ライルズ（米国）と同じ3組、隣の6レーンで登場した。スタートは良い反応だったものの、中盤伸び切れず組5着。各組上位3着＋タイム上位3人の枠にこの時点で弾かれ、敗退が決まった。

今年は7月の日本選手権で5年ぶりに優勝。8月の富士北麓ワールドトライアルでは、自身2度目の9秒台となる9秒99をマークしていたが、無念の結末に。レース後は「自分のふがいなさが出た」と悔しさを露わ。「予選で躓いてしまった。まだリレーもあるかもしれないので、気持ちを切らさず準備したい」と気持ちを切り替えた。

高校生で100メートルに出場した2013年モスクワ大会は予選落ち、2019年ドーハ大会は準決勝敗退。東京でファイナル進出を目指していた。



（THE ANSWER編集部）