産休中だったフリーアナウンサー・久野静香が、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）に復帰！ 育児が「すごく楽」になったという、最近買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を紹介しました。

久野静香といえば、2024年12月24日放送の『newsおかえり』への出演を最後に産休に入り、2025年3月17日に第1子出産をSNSで発表したことでお馴染み。9月5日放送の『newsおかえり』が、復帰後初の仕事でした。今後久野は、隔週金曜に同番組へレギュラー出演します。

育児真っただ中の久野のベストバイは、乳児用の哺乳瓶ホルダー。久野いわく、「赤ちゃんの首にかけて、セルフでミルクを飲んでくれるんですよ。すごく楽なんです。ずっと手で支えていなくていいので」「今、子育て中の方は是非使ってほしいですね～！」とのこと。

久野と同じくママである弁護士・三輪記子氏は、「うちの子3歳なんですけど、うちの子の時にはそれがなかった気がする！」とうらやましそう。お笑いコンビ・天才ピアニストのますみは、久野のベストバイを知っており、「私子どもいてないですけど、もう母性があふれて最近そういう動画ばっかり見ています！」と明かし、スタジオ一同を笑わせました。

久野たちのスタジオトーク後は、天才ピアニストが大阪屈指のグルメスポット・福島でベストバイの調査をした映像が公開されました。実は調査日に、ますみが体調不良でダウン！ 彼女の代わりに、オーサカクレオパトラのりえちゃんが竹内知咲と一緒に、街ゆく人々にインタビューしました。

介護を学ぶマダムのベストバイは、次女から「これがないと寝られない」と勧められた抱き枕・ハグモッチです。今まで就寝時に「首とか肩とかが痛かった」というマダムは、ハグモッチを使いだしてから快眠なんだとか。そんな彼女にりえちゃんは、「（私は）独身なんでちょうど良さそう」「温もりが欲しいときはハグモッチにハグされて……」と呟いて笑わせました。

ランチ前の夫婦のベストバイは、実業家・前澤友作氏の会社・KABU&（カブアンド）のウォーターサーバー。サービスを利用した分だけ、株がもらえるのが特徴です。実は女性は、もうすぐ出産予定。ウォーターサーバーは、「ミルクを作るのにも使える」ため、これからさらに活躍してくれそうです。インタビュー後にりえちゃんは、女性の夫から「元気に生まれるように（お腹を）触っていただけたら」と求められて彼の腹部を撫で、さらには「ちょっと蹴っていました」とボケ、夫婦を爆笑させました。

筋肉好きなりえちゃんが出会ったスタイリッシュでマッチョな男性は、福島駅近くで働く工事現場の監督！ 「毎年この時期に買っています」という彼のベストバイは、故郷・岡山県の同級生が作っているシャインマスカットです。このマスカットは基準糖度18度と非常に甘く、農家である同級生はその日の朝採れたてを発送してくれるのだとか。

カフェヘ向かっていた女子大生のベストバイは、かわいいネイルチップたち。彼女が今朝つけたばかりのフルーツモチーフネイルに、竹内とりえちゃんは「なんかみずみずしいねんけど！」「めっちゃいい！」「こんなかわいいの売ってんねや！」とときめきました。高校から仲良しの友人と会うという女子大生に、竹内とりえちゃんはついていくことに。

女子大生たちが待ち合わせしていたのは、エクレアとアサイーボウルが名物のカフェ・COFFEE&DESSERT S CAFÉ（エスカフェ）です。アサイーボウルを試食した竹内は「これヨーグルトなん!? 濃厚やけど結構あっさり！」と驚き、りえちゃんは「おいしい！ デりえシャス！」と渾身のギャグを披露しました。

女子大生の友人のベストバイは、スギ薬局で販売しているメープルキャラメリゼナッツ。ベストバイの理由は、「甘すぎず罪悪感がない」からです。この商品は、パッケージに「スギ薬局管理栄養士おすすめ」と表記されており、1袋食べきっても糖質はなんと10グラム以下！ そのため竹内とりえちゃんは、「一気に欲しくなる！」「これ帰り買わなアカンやんか！」と興味津々でした。

なお、竹内とりえちゃんが福島で出会った人々のベストバイは、『newsおかえり』内の「街なか天才ベストバイ」9月5日放送回で紹介されました。