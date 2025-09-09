『ダンダダン』第23話 巨大化した宇宙怪獣に襲われる
2025年7月3日（木）から毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始のTVアニメ『ダンダダン』の第23話「怪獣じゃんよ」のあらすじと場面写真が公開された。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
第23話のあらすじはこちら。なお、第23話はいつもより5分遅い0時31分からの放送となるのでご注意を。
＜第23話「怪獣じゃんよ」あらすじ＞
金太の活躍で金の玉を持つ ”見えない何か” を撃退したモモとオカルン。光学迷彩が解けて中から出てきたのは宇宙怪獣。巨大化した宇宙怪獣に襲われる三人。町全体が真っ暗な空間に飲み込まれ、三人だけじゃなく、アイラやジジも取り込まれてしまう。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
