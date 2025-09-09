¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡ÙÂè10ÏÃ¡¡¥Ç¥»¡¼¥ë¤Î½¤¹Ô¤òºÆ³«¡ª
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2300ËüÉôÆÍÇË¤Î¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¾®ÎÓÍ¸ã¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤ÎÂè10ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡ª¡¡Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÈÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¿©¤È¿ô³Ø¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÈÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬¿©¤È¿ô³Ø¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍý¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¡ª
2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È ¡ÉIMAnimation¡É ÏÈ¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü23»þ30Ê¬¤«¤é¡¢BSÄ«Æü¤Ç¤Ï7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê Ëè½µÆüÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÎËÌÅÄ³Ù¤¬¡¢ÆæÂ¿¤ÎÁÍý³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÄ«ÁÒ³¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÍÇ½¤Ò¤·¤á¤¯ÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¿Íý¤ËÄ©¤à¿ôÍýÅª¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª³Ù¤Ï¿ô³ØÅª»×¹Í¤Ç¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤ëÈþ¤·¤¤·×»»¼°¡Ê¥ì¥·¥Ô¡Ë¤òºî¤ê¤À¤·¡¢³¤¤È¤È¤â¤ËÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
ºÃÀÞ¤·¤¿Å·ºÍ¿ô³Ø¾¯Ç¯¤ÎËÌÅÄ³Ù¤òÉÙÅÄÎÃ²ð¡¢¼ã¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥·¥§¥Õ¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤òºäÂÙÅÍ¤¬±é¤¸¤ë¡£OP¼çÂê²Î¤ÏOSHIKIKEIGO¡¢ED¼çÂê²Î¤òDXTEEN¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè10ÏÃ¡Ö°Ç¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ãÂè10ÏÃ¡Ö°Ç¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¡ä
³¤¤Ë¥Ç¥»¡¼¥ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿³Ù¤Ï¡¢³¤¤Î°Õ¿Þ¤ò¤Ï¤«¤ê¤«¤Í¡¢°ìÅÙ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤µ¤¨¹Í¤¨¤ë¡£¤À¤¬Èà¤Ï¡¢¹À¥¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÏÀÊ¸¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¡¢ ¡ÉK¡É ¤Î¿ßË¼¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤ê¡¢¥Ç¥»¡¼¥ë¤Î½¤¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
³¤¤È¹À¥¡¢2¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤¬Êú¤¨¤ëÀäË¾Åª¤Ê ¡É¸ÉÆÈ¡É ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿³Ù¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ëÈà¤é¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¤Ù¤¯¡¢°ìÃÊ¤ÈÀµ³Î¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤Þ¤ÇÄ©¤à¡£
¡ùÂè10ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
µÓËÜ¡§¥É¥á¥ê¥«
¥³¥ó¥Æ¡§º´¡¹ÌÚË¨
±é½Ð¡§º´¡¹ÌÚË¨¡¡
±é½Ð¶¨ÎÏ¡§Âç¶¶¼£µª
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§²¬ËÜ³Ù¡¢ÇðÌÚ¸Þ·î
ºî²è´ÆÆÄ¡§º´¡¹ÌÚË¨¡¢½©»³¶Í´Ý¡¢³°´ÖÎ¼¡¢¸ÍÀî¹îÍÎ¡¢STUDIO CL
¡ÊC¡Ë¾®ÎÓÍ¸ã¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¤ÎÎÁÍýÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
