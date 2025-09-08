この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

NHK連続テレビ小説『あんぱん』の第24週第117話を先取りする形で、人気YouTuberのトケルさん（朝ドラ考察系YouTuber）が最新動画を公開。動画タイトル『【あんぱん】朝ドラ ９月９日火曜日のあらすじネタバレ 第２４週 第１１７話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン』にて、9月9日放送予定回の内容とともに、視聴者の間で話題となっている“ランコの運命”について独自の予想を展開した。



動画冒頭、トケルさんは、映画『千夜一夜物語』の大ヒット後のたかしとのぶの関係性や今後の展開、そして後半で「ランコのモデルは脚本家・向田邦子さんなのか、彼女と同じ運命をたどる可能性はあるのか？」という、ファンなら気になる視点について語った。



まずストーリーの要点を振り返りつつ、「見た人の人生観が変わるほど面白い映画を作るべき」と語る手島や、アンパンマン誕生のエピソードなど、細やかな人物描写にも着目。一方で視聴者から寄せられている「ランコは向田邦子さんをモデルにしているのでは？」という疑問や、「海外取材で悲劇的な最期を迎えるのでは」という懸念にも丁寧に言及した。



「ランコの知的で芯の強い雰囲気が向田邦子さんを彷彿とさせる」「中園美穂さんが向田邦子さんのファンだと公言している」など、“モデル説”を裏付ける要素を次々と紹介しながらも、トケルさんは「ただ、僕はそんな悲劇的な最後にはならないと思っています」と自身のスタンスを表明。その理由として、「たかしとランコの関係は向田邦子さんとの史実とは異なる」「ヤギとランコの関係に史実ほどの接点はなく、キャラ造形はドラマ独自」と脚本や登場人物の背景を丁寧にほどき、「脚本家の中園美穂さん自身が『なんとかランコを幸せにしてあげたい』と語られている」ことを挙げた。



「ランコとヤギは、劇中でなかなか急接近せず、ゆっくりと距離を縮めていく描写が丁寧にされている」と感想を語った上で、終盤にはヤギがランコにプロポーズし、彼女が仕事を終えて日本に帰国したときに“無事に二人は結ばれる”という自身の予想を明かした。



動画の締めくくりでトケルさんは「悲しい結末にはならないと願って、見届けていきたい」と視聴者に呼びかけ。他にもドラマ考察動画へのコメントや、チャンネル登録・高評価への感謝を伝えながら、「皆さんと感想を共有できるのを楽しみにしています」と結んだ。