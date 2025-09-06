「WeChat Pay」が国内のPayPay加盟店で利用可能に、訪日客向け
PayPayは、9月中旬以降より全国のPayPay加盟店で「WeChat Pay」による支払いに対応する。
PayPay加盟店での「WeChat Pay」は、ユーザー自身が店舗に設置されるQRコードを読み取りするMPM（ユーザースキャン方式）の加盟店でのみ利用可能。
「WeChat Pay」は、中国の「WeChat（微信）」の決済機能で、中国で大きなシェアを持つ。今回の取り組みより、既に連携済みの海外キャッシュレス決済サービスとあわせて、計14の国・地域で利用される26のキャッシュレス決済サービスに対応を拡大する。
PayPayが連携する海外の決済サービス一覧
PayPayは、2018年10月に「PayPay」を提供し、中国本土で展開する「Alipay」に対応してから、徐々に対応する決済サービスを拡大した。
事業者によって、MPM（ユーザースキャン方式）のみ対応する事業者と、CPM（ストアスキャン方式）に対応する事業者がある。PayPayと連携済みの事業者の多くは、訪日客が多い国や地域の事業者だが、対応事業者にはカザフスタンなどの事業者も含まれる。サービス名（アルファベット順） 国・地域 提供会社 決済方式 連携時期 Alipay 中国本土 Alipay.com Co., Ltd. MPM 2018年10月 AlipayHK 香港 Alipay Payment Services (HK) Limited MPM 2020年4月 BigPay タイ
マレーシア
シンガポール BIGPAY THAILAND LIMITED
BIGPAY MALAYSIA SDN BHD
BIGPAY SINGAPORE PTE LTD MPM 2025年4月 Bluecode ドイツ
オーストリア BLUE CODE INTERNATIONAL AG MPM 2025年4月 Changi Pay シンガポール Liquid Group Pte. Ltd. MPM 2024年1月 E.SUN Wallet（玉山錢包） 台湾 E.SUN COMMERCIAL BANK, LTD. MPM/CPM 2023年11月 GCash フィリピン G-Xchange, Inc MPM 2023年6月 HelloMoney by AUB フィリピン Asia United Bank Corporation (AUB) MPM 2023年6月 Hipay モンゴル High Payment Solutions LLC MPM 2024年1月 icash Pay（愛金付） 台湾 icash Corporation MPM/CPM 順次連携予定 iPASS MONEY（一卡通） 台湾 iPASS Corporation MPM/CPM 2024年10月 JKO PAY（街口支付） 台湾 Jkopay Co., Ltd. MPM/CPM 2023年10月 K PLUS タイ KASIKORNBANK Public Company Limited MPM 2025年4月 Kakao Pay 韓国 Kakao Corp. MPM 2020年4月 Kaspi.kz カザフスタン KASPI BANK JOINT STOCK COMPANY MPM 2025年4月 Mpay マカオ Macau Pass S.A. MPM 2024年1月 MyPB マレーシア Public Bank Berhad MPM 2024年1月 NAVER Pay 韓国 Naver Financial Corporation MPM 2024年1月 OCBC Digital シンガポール Oversea-Chinese Banking Corporation Limited MPM 2024年1月 Plus Pay（全盈+PAY） 台湾 All Win Fintech Company Limite MPM/CPM 順次連携予定 PXPay Plus（全支付） 台湾 PXPay Plus Co., Ltd. MPM/CPM 2024年2月 Tinaba イタリア Tinaba S.p.A
Banca Profilo S.p.A MPM 2024年1月 Toss 韓国 Viva Republica Inc. MPM 2024年1月 Touch ‘n Go eWallet マレーシア TNG Digital Sdn Bhd MPM 2023年6月 TrueMoney タイ TRUE MONEY COMPANY LIMITED MPM 2023年6月 WeChat Pay（微信支付） 中国本土 Tenpay Payment Technology Company Limited MPM 2025年9月