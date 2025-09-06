この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「あなたのお金が消えてる理由知ってますか？個人事業主、経営者は大損する前に見てください。」で、中小企業・起業家の黒字経営を指南する市ノ澤翔氏（倒産危機回避のプロ）が、経営者が悩む「利益が出ているのに手元にお金が残らない」問題について徹底解説した。



市ノ澤氏は動画冒頭から「ちゃんとね、適正な利益は出した上で節税みたいな無駄なことは考えていきましょう」と説き、単なる売上・利益が経営のゴールではない点を強調。「これを理解してないと、すぐに資金ショートする状態になっちゃいますよ」と警鐘を鳴らした。



今年もさまざまな経営者から寄せられる『決算書では黒字、なのにお金がどんどん減っている』という悩みに、「安心してください、決算書や税理士が間違っているわけではなく、日常茶飯事です」と語る市ノ澤氏。ではなぜ「黒字倒産」といったリスクが現実に起こるのか。主な理由として“設備投資”“在庫（棚卸し資産）の増加”“売上債権の回収遅れ”“借入金の返済”“無駄遣い”の5つを挙げ、一つひとつ会計基礎から図解する徹底スタイルで展開した。



なかでも特に強調したのが、「資産が増えた分だけキャッシュが減る」「無駄な支出や節税と称した無駄遣いは、お金を減らす元凶」という視点だ。市ノ澤氏は「節税って一番の無駄遣いだよねということに気づかなきゃいけない」と断言し、「税金をゼロにしたいあまり、無駄遣いをすると、お金が残らなくなってしまいます」と注意を促した。



また、消費税の処理方法に関しても「消費税は税抜き経理で行わないと、お金の流れを正確に把握できない。税込み経理だと、期末に大きな資金流出が起こって慌てるケースも」と実務に即した忠告を忘れない。



市ノ澤氏は、お金が消えない経営のための対策として「資金繰り表を作り、PL（損益計算書）に現れないキャッシュの動きを常に確認すること」「設備投資や借入金の返済計画も数値で捉えたうえで行うこと」などを具体的に伝授。「売上債権や在庫の増加を抑えれば運転資金の負担も減り、不要な資産を持ちすぎない“スリムなBS（バランスシート）”こそが強い会社」と力説した。



動画の締めくくりには「売った買った儲かった、使った残った……どこ行った？となっちゃダメ。どこに消えたか明確に把握しましょう」と経営者必須の心得を語り、「BS（貸借対照表）・PL（損益計算書）の動きとお金の流れはまったく別。経営者は必ずキャッシュフローを把握しろ」と、黒字経営のための“本質”を改めて呼びかけた。