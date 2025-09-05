この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

キャリアコンサルタントが教える「不妊治療で会社を辞めた場合の伝え方」とは？「退職理由は一つではない」

「不妊治療で会社を辞めたときの退職理由の伝え方は？」と題した動画で、キャリアコンサルタントの山本しのぶさんが、不妊治療と仕事を両立できず退職した後の転職活動で、どのように退職理由を伝えるべきかについて自身の見解を語った。



動画は山本さんのメルマガ読者から寄せられた、「不妊治療が理由で会社を辞めた際、面接でどこまで事実を伝えればいいか？」という切実な相談をきっかけに展開される。



山本さんは「不妊治療のような事情で会社を辞めて、今後の就職活動で退職理由をどう伝えればよいか悩む方が多い」とし、「突然の休みが取りにくく退職に至った」という声を紹介した。



退職理由の伝え方については、まず「退職理由は1つではないケースが多い」と強調し、「自分の中で『もう耐えられない』と思ったきっかけは1つでも、それまでに積み重なったさまざまな要素があるはず」とアドバイス。「一つの理由だけに着目して、どう答えるか？を考えなくても大丈夫。他にも『こうだったらよかった』『もっとこういう会社で働きたい』という前向きな理由も探して、書き出してみて」と伝える。



続いて、不妊治療を退職理由として伝えるか否かについては「『不妊治療だけが理由なら、そのことを正直に伝えるのもアリ』だが、その場合は、今の状況や『仕事への支障がないか』を面接官が気にする。今後の働き方に問題がなければその旨も合わせて伝えるべき」と現実的な視点も。「一方で、もし不妊治療への理解が深い会社を希望するなら、最初から本音を伝え、合う企業を選ぶ判断材料にするのも一つ」と語った。



また「不妊治療を伝えたくない場合は、他の退職理由もある場合は、不妊治療について触れない伝え方も十分に可能」と助言。会社環境や自分の気持ちに即した納得感のある理由を用意することで、ネガティブな印象を与えず転職活動を進められると解説している。



動画の締めくくりとして山本さんは、「あなた自身が納得する内容で、面接官にも納得してもらえる退職理由を準備して、ぜひ自分に合う会社からの内定につなげてください」とエールを送り、「転職活動や退職理由の伝え方に関しては、著書やメルマガもぜひ参考にしてほしい」とチャンネル登録とコメントも呼びかけた。