一般女性と結婚したお笑い芸人のたむらけんじが３日、陣内智則のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、結婚を報告。この動画で発表する前に報告した芸人の名を上げた。

たむらは一般女性との結婚がすでに報じられているが、陣内のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの撮影時点では、まだ公はなっていなかった。陣内はトークの途中で「結婚問題、するやしないや…今はどうなってんの？」と聞くと、たむけんの左薬指に指輪を発見し「してるやん！」と大興奮。

たむけんは「結婚してん。最近な」というと陣内は「ちょっと待って」とびっくり。たむけんは「これはどこにも言ってない」といい「写真撮られたあの子じゃない」などと説明。「日本の方。日本で知り合ったよ。日本で結婚した。今は向こう（米国）で一緒に住んでいる」と現状を説明。「土産ぐらい持って行かないと」と久々の陣内との共演に、「結婚」という「土産」を持参したと笑った。

この発表より以前に結婚を報告したのは「ダウンタウンの松本さんぐらいかな。あと宮迫さんにも言った」とお世話になった松本と、焼き肉店で助言をもらった宮迫の２人の名前を挙げ、陣内は「なんやそれ。おめでとう！」と祝福していた。