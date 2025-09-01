結婚式「招待状アート」アリ？ナシ？もしかして“ありがた迷惑”だったかも…【ママリ】

良かれと思って色を塗ってみたけれど…

従姉妹から結婚式の招待状が届いたので、出席の返信をします。



最近イラスト描いたりするのが流行ってると耳にしたのでインスタとか見ながら考えていて、結果イラスト描けないので、ハガキにもともと印刷されている花などを色塗ろうと思って塗りました。



が、、、、

やっぱりシンプルに一般常識で返信するのがほとんどだと知り、やってしまった....と色塗ってしまったこと後悔してます。



消しゴムで消してみましたが、やはり真っ白の状態には戻らず色がうっすらと残ってしまいます。。



どうしたらいいでしょうか😭😭😭

私は結婚式やってなくて返信ハガキを見たこともなく、結婚式への参加も初めてなので世間知らず状態です...。 出典：qa.mamari.jp

qa.mamari.jp

色を塗った後に、シンプルに返信するのが一般常識だと知ってしまった投稿者のママ。汚したわけでもなく、きれいに塗っているので相手も喜んでくれそうですが、世間の声は違うのでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

手間をかけてくれたらうれしい

返信ハガキ返してくれることがそもそも嬉しい🥰のですが

何人か絵描いてくれたりシール貼ってくれたりデコってくれてましたよ✨その手間がまた大変嬉しかったです✨

全然大丈夫だと思いますし、従姉妹さんも嬉しいと思います🥰 出典：

こちらのママは実際に返信ハガキがデコレーションされて返ってきたことがあるそう。そしてその手間もうれしかったようです。



このようにかわいくして返信してくれた分に関しては、喜ばれることがほとんどなのではないでしょうか。

うれしいからそういう相手にもイラスト付きで返信

私はイラストやシールで華やかにしてくれた友人達の返信ハガキを大切に残してます☺️

私はとても嬉しかったです。

そんな私も友人の結婚式はイラスト付きで返してます。

出典：

こちらのママは華やかにして返信してくれた友人たちのはがきを大切に残しているそうですよ。そしてそんな相手にはイラスト付きで招待状を返すそう。



デコレーションされたはがきが届いてうれしい気持ちが伝わってきますね。

相手との関係性にもよる

相手との関係性によってデコレーションOKかどうかが決まるというこちらのママ。たしかに職場の先輩であればシンプルに返信した方が良さそうですよね。

関係性次第でデコレーションは大いにアリ

一概にデコレーションOKというわけではないものの、親しい相手であればかわいくデコレーションして返信するのはアリのようですね。



むしろそうする方が、楽しみにしている気持ちも伝えることができ、お互いに幸せな気持ちになるのではないでしょうか。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）