【2025年9月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
マイペースで
・全体運
運気は柔軟性に富み、あなた次第でどんな1カ月にもできるでしょう。人と一緒に楽しく過ごしてもよいし、しゃかりきに働き成果を出してもよい、推し活や遊びで充実させてもよいのです。星のアドバイスをお伝えするなら、“のんびり過ごしなさい”です。いろいろやろうと思えばできるタイミングだし、社交運も高まって誘いもかかりやすくなっています。
それだけに、少しゆっくりするのは、もったいない気もするでしょう。全てをセーブするのではなく、仕事以外の外出の予定は週に2、3回に抑えてみるとか、家にいる時間を増やしてみるとか、そういうささやかな心掛けでも十分。本格的な秋の到来を感じるころにはやりたいことがクリアになるはず。
・社交運
人気が高まって誘いが増えます。でも、実情は、「一緒に楽しもう」的な話ではなくて、「心細いから付き合って」とか、「分からないから、やってくれる？」的な内容が多いはず。9月の運勢の面白いところは、単純に遊びに行くよりも、誰かのために動く時間が意外に悪くないということ。「それ、私じゃなくてもよいんじゃない？」とか、「一人で行けばよいのに」と感じることこそ、付き合ってみて。意外に、内容の濃い1日になりそう。
・恋愛運
恋は、盛り上がりそう。気持ちを素直に伝えられるし、相手にも直球で聞けるでしょう。真っすぐにぶつかることで、見込みが薄かった関係も動き出す可能性が。一緒にいられてうれしい、楽しい気持ちを大事にしましょう。
ラッキーポイント……夕焼け色、プリントTシャツ、大きめのクッキー、ロープウェイ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
