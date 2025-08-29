米上院公聴会に出席した連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事＝２０２３年６月２１日/Drew Angerer/Getty Images/File

ワシントン（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事は２８日、トランプ大統領による自身の解任は違法だとして連邦裁判所に提訴した。クック氏は解任の一時差し止めを求めており、米東部時間２９日に審理が行われる予定。

これまで外部からの干渉や政治介入は許されないとされてきたＦＲＢに対してトランプ氏が支配を強めようとする中、この訴訟はＦＲＢの独立性と大統領の権限に大きな影響を与えるものとなる可能性がある。

トランプ氏は２５日、住宅ローンで不正を行った疑いがあるとしてクック氏の解任を発表した。これに対し、クック氏は「法的根拠がない」のに解任しようとしていると指摘して、ＦＲＢの理事にとどまる意向を繰り返し示していた。

法律では、大統領はＦＲＢ理事を「正当な理由」がある場合に限り解任できると規定しているが、その要件は明確に定義されていない。

ホワイトハウスのデサイ報道官は２８日に出した声明で、「大統領は信ぴょう性のある不正告発を受けたＦＲＢ理事を解任する根拠があると判断した」と述べた。解任により、市場や米国民に対するＦＲＢの説明責任と信頼性が向上するとも指摘した。

クック氏側は２４ページにわたる訴状で、トランプ氏による突然の解任は、疑惑に関する通知や聞き取りなど適正手続きを保証する権利が侵害されたと主張。疑惑は調査されたこともなければ証明もされていないとしている。また、トランプ氏は自分と意見の合わない理事を疑惑に基づき解任できるよう、解任の「根拠」の意味を再定義しようとしていると指摘した。