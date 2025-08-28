AFC U23アジア杯に臨む大岩Jに越智滋之氏がコーチとして入閣
日本サッカー協会(JFA)は28日、AFC U23アジア杯に臨むU-22/U-21日本代表のコーチに越智滋之氏(30)が就任することが決まったと発表した。
筑波大出身の越智氏は2020年からJFAのテクニカルスタッフに加わり、24年のパリ五輪に出場したU-23日本代表チームで分析業務を担当。25年にJFA Aジェネラルライセンスを取得しており、U23アジア杯ではコーチも兼任する。
大岩剛監督が指揮を執るU-22/U-21日本代表は7月、ウズベキスタン・タシケントで行われた「Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025」で初陣を迎えており、9月にはAFC U23アジア杯予選に臨む。コーチは羽田憲司氏と越智氏の2人体制。GKコーチは佐藤洋平氏、フィジカルコーチは矢野由治氏、テクニカルスタッフは越智氏と引田真尋氏が引き続き担当する。
筑波大出身の越智氏は2020年からJFAのテクニカルスタッフに加わり、24年のパリ五輪に出場したU-23日本代表チームで分析業務を担当。25年にJFA Aジェネラルライセンスを取得しており、U23アジア杯ではコーチも兼任する。