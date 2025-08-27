この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「オフィスでできるウエストスッキリトレーニング。Asherahメソッド健康美法」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅やオフィスで座ったまま手軽にできるウエスト引き締めトレーニング方法を紹介した。片岡氏は、「骨盤を前と後ろにポロポロ動かすだけで、しっかり効果が期待できる」と述べ、忙しい人でも続けやすいエクササイズを説明した。



動画の冒頭で片岡氏は、「足を開いて、つま先と膝が同じ方向に向くように座り、座骨でしっかりと座るのがポイント」と体勢の基本をアドバイス。そこから骨盤を前後に動かす簡単な動作を提案し、「前後に動かすことで『お腹が伸びる、腰が伸びる』という感覚を大切にしてください」と、体の部位ごとの意識を持つことが効果的とコメントした。



また、服装によっては「動かしているのもそんなに気づかれないので、私はよく施術しながらやっています」と明かし、「施術の合間やオフィスでも、腰痛防止や腹筋強化になるのでぜひやってみてほしい」と日常的に取り入れやすいことを強調した。さらに、「たったこれだけと思わず、毎回習慣として取り入れてください」と続けることの大切さも語った。



動画の締めくくりには、「ぜひ試して、美しい体と健康を手に入れてください！」とエールを送った。本格的な運動が難しい忙しい現代人にピッタリの内容となっている。