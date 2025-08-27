¼ó°Ì¤Ï¡Ö¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÄµþÅÔ¡¢²÷¿Ê·â¤ÎÍýÍ³¡¡¥¢¥á¥Õ¥È±ÇÁü¤Ç»Ø¼¨¡¢úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ
²¤½£¤â·Ð¸³¤·¤¿¸¶ÂçÃÒ¤¬¾Ú¸À¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Âçº®Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯J1¾å°ÌÁè¤¤¡£
¡¡8·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè27Àá¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò51¤Ë¿¤Ð¤·¡¢»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£Èà¤é¤òÆ±50¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢Æ±49¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬ÄÉÁö¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆ±48¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Ï1ÆüÃÙ¤ì¤ÇFCÅìµþ¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç·ãÆÍ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇFCÅìµþÀï¤ËºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï2002Ç¯¡£´°Á´¤Ê¤ëµ´Ìç¤ò¤¤¤«¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾5Ê¬¡¢º¸SBº´Æ£¶Á¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¿±þ¤·¤¿±¦SBÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDF¥Ð¥ó¥°¡¼¥Ê¥¬¥ó¥Ç²Â»ËÉÞ¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êPK¤òÆÀ¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥¨¡¼¥¹FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬³Î¼Â¤Ë·è¤á¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤é10Ê¬¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾13Ê¬¤Ë¤âFCÅìµþ¤ÎGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬ÅÝ¤µ¤ì¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎPK¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¤éÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤«¤é2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢FCÅìµþ¤¬È¿·â¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢µþÅÔ¤¬¤ä¤ä²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÊ¡ÅÄ¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢MFÊ¿¸ÍÂçµ®¤Î¥¯¥í¥¹¤òDFÎëÌÚµÁÀë¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç3ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡£者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï22Æü¤ÎÇðÂÐ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Î»öÎã¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø°ú¤¤¹¤®¤¿¤éÁê¼ê¤Î»×¤¦¤Ä¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï者¤µ¤ó¤«¤é¤âÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤è¤ê°Õ¼±¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈCB¤ÎµÜËÜÍ¥ÂÀ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¸À¤¦¡£15Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê±ÇÁü¤òÃê½Ð¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢者´ÆÆÄ¤ÎÂî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Ï±ÇÁü¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬¾ï¡£¤È¤¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àîºêñ¥ÂÀ¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë°ÜÀÒ¸å¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëMFÊ¡²¬¿µÊ¿¤À¡£
¡ÖÁ°È¾¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â者¤µ¤ó¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏËè²óÆ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤È¤«¥é¥°¥Ó¡¼¤Î±ÇÁü¤ò»È¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥¢¥á¥Õ¥È¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¢¥á¥Õ¥È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬²£¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Ê¤¬¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¡£º£¡¢ËÍ¤é¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¤¦¤Þ¤¯¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡者´ÆÆÄ¤Î±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿»Ø¼¨¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¸åÈ¾¤ÎµþÅÔ¤Ï¼éÈ÷¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¡¢°ÂÄê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢FCÅìµþ¤ÎGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤«¤éMFÅì·Ä¸ç¤Ë½Ä¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ò¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤¬±Ô¤¯¥«¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤òºÆ¤Ó¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬·è¤á¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£4-0¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢¼ó°Ì¤òÃ¥¼è¡£¥¯¥é¥Ö½é¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î4¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢µþÅÔ¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ò90Ê¬´Ö´Ó¤¡¢Â¤ò»ß¤á¤º¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¡ÊÎ¶¿Î¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿FW¸¶ÂçÃÒ¤â»Ø´ø´±¤È¤Î2Ç¯´Ö¤Î¶¦Æ®¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¡Ø¼éÈ÷¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢者¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ïº£¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤â¾Íè¡¢¤Þ¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶¤Î¤è¤¦¤ËFCÅìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎNK¥¤¥¹¥È¥é¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÈÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼´Ñ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤òÄê¤á¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âºÇÁ°Àþ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢2ÎóÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¥³¥í¥³¥íÊÑ²½¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢2023Ç¯²Æ¤ËµþÅÔ¤ËÉë¤¡¢¼ç¤Ë¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼éÈ÷¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¡£¤Ä¤Í¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ø´ø´±¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÈà¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦者´ÆÆÄ¤ÎÂÐÏÃ½Å»ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë1¿Í¤¬µÜËÜ¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø»þÂå¤Ë1Ç¯´Ö¡¢»Ø´ø´±¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤ÀÈà¤Ï¡¢±ºÏÂ¤Ç¤ÎÉÔ¶ø»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö±ºÏÂ¤Ç½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤Ä¤Í¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯µþÅÔ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬者¤µ¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤È¤«¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢·è¤·¤ÆÊª»ö¤ò¾å¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø者¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬者¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜËÜ¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¸Ä¡¹¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»Ø´ø´±¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎµþÅÔ¤Ï¥ê¡¼¥°3Ï¢¾¡¡¦8ÀïÌµÇÔ¤È¤¤¤¦²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ê¡²¬¤â¡Ö者¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£¸å¡¢J1¤À¤±¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ëÆüÄøÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢µþÅÔ¤Ï¤«¤Ê¤êÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¡£ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤«ÈÝ¤«¡Ä¡Ä¡£º£µ¨½ªÈ×¤Î者´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë