FC東京vs京都 スタメン発表
[8.24 J1第27節](味スタ)
※19:00開始
主審:イバン・バルトン
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 5 長友佑都
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 30 岡哲平
MF 18 橋本拳人
MF 28 野澤零温
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
MF 40 マルコス・ギリェルメ
FW 14 山下敬大
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 25 T. Kominato
監督
松橋力蔵
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 16 武田将平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 18 松田天馬
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 5 アピアタウィア久
DF 22 須貝英大
MF 27 山田楓喜
MF 29 奥川雅也
MF 48 中野瑠馬
MF 88 グスタボ・バヘット
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
