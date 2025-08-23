ÅÔÆâ´Ñ¸÷¤Ë½ÐÄ¥¤ËÊØÍø¡£ÉÊÀî±ØÅÌÊâ£·Ê¬¡¢¿·´´Àþ¡¦±©ÅÄ¤Ø¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¡ÚÉÊÀîÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¡Û
½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¹âÆ¤¹¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²Ì¾£±¼¼£±Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é¤ÈÈæ³ÓÅª¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÚÉÊÀîÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¡Û¡£¸òÄÌ¤ÎµòÅÀ±Ø¤È¤·¤ÆÊØÍø¤ÊÉÊÀî±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó£·Ê¬¡£ÆÃ¤ËÉÊÀî¤Ï¿·´´Àþ¤ò¤Ï¤¸¤áºßÍèÀþ¤¬Â¿¤¯¾è¤êÆþ¤ì¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ÃÅÔÆâ¤ò½ä¤ë¤Ê¤éÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ
ÉÊÀî±Ø¤Ï¿·´´Àþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³¼êÀþ¤Ê¤É¤ÎºßÍèÀþ¤âÂ¿¤¯¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ëµòÅÀ±Ø¡£²£ÉÍ¤äÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡¢¿å¸Í¤Ê¤É¤Ø¸þ¤«¤¦¼óÅÔ·÷Ãæµ÷Î¥ÅÅ¼Ö¤ÏÅìµþ±ØÊÂ¤ß¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¡¦Âè£²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ø¤ÏµþµÞÉÊÀî±Ø¤«¤é15Ê¬¤«¤é30Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¥ÉÊÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó£·Ê¬
¢¥¸¼´Ø¤òÈ´¤±¤ë¤È
ÊÉ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤Î»®¤äÀÖ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥§¥¢¡¼¤Ê¤É¡¢º¹¤·¿§¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿½Å¸ü¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï15»þ¤«¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï11»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¤¥¥ó¥°
µÒ¼¼¤Ë¤Ï¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ÎÍÑ°Õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ó¡¼¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸
¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤âÃÖ¤«¤ì¤¿½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î°ÆÆâ¥Þ¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼
¤Þ¤¿¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¥É¥é¥à¼°¤ÎÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤Û¤«¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÃµÒ¼¼¤Ï£±Ì¾ÍøÍÑ¤«¤é£´Ì¾ÍøÍÑ¤Þ¤Ç
µÒ¼¼¤Ï2016Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢190¼¼9¥¿¥¤¥×¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ëÍøÍÑ¤Î¥»¥ß¥À¥Ö¥ë£Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤ä£³Ì¾ÂÐ±þ¤Î¥â¥Ç¥ì¡¼¥È¥Ä¥¤¥ó£Á¡¢£²Ì¾¤«¤é£´Ì¾¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×31Ê¿ÊÆ
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ï2016Ç¯¤Î²þÁõ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤ËÊØÍø¤ÊµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£Éý100cm ¡ß 195cm¤ÎÀµ¥Ù¥Ã¥É¤¬£´ÂæÃÖ¤«¤ì¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ï£²Ì¾¡Á£´Ì¾¡£¥Ù¥Ã¥É¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Ð¤µ¤é¤Ë¹¤¯»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Åº¤¤¿²¤Î»Ò¶¡¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¥¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÍÑ°Õ
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦´ÛÆâ¤Ë¤Ï¹âÂ®WiFi¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤¯¤é¤Ù¤Æ¹¤á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¡£ÀöÌÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼Îà¤Ï¥Ú¥ê¥«¥óÀÐ¸´¤Î¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥·¥¢¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥½¡¼¥×¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤ÎÈ©¿¨¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÃÍøÍÑ¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×
¤â¤Ã¤È¤âµÒ¼¼¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¤Ï34¼¼ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ï£±Ì¾¡Á£²Ì¾¤Ç¤¹¡£
¢¥21Ê¿ÊÆ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ä¥¤¥ó¡×
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç21Ê¿ÊÆ¡£¥Ù¥Ã¥É¤ÏÉý110cm ¡ß 195cm¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ó¥°¥ë¤ò£²ÂæÀßÃÖ¡£ÁëºÝ¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Á¥§¥¢¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï£³ÅÀ¼°¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹
¡ÃÄ«¿©¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë
Ä«¿©¤Ï7»þ¤«¤é9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë£±³¬¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥À¥Î¥¤¡×¤ÇÏÂÍÎ¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í¡ï2,200¡¢¾®³ØÀ¸¡ï1,650¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¥¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Âæ
¥Ù¡¼¥³¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Û¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É
¡Ö¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡×¤ä¡Ö¤Ò¤¸¤¼Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÏÂÁÚºÚ¤ä¤ªÄÒÊª¡¢Ç¼Æ¦¡¢²¹ÀôÍñ¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ÏÂ¿©¥³¡¼¥Ê¡¼
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ä¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¡£
¢¥¥µ¥é¥À¥³¡¼¥Ê¡¼
¥Ð¥¿¡¼¥í¡¼¥ë¤È¥ß¥Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¥×¥Á¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Ñ¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼
¢¥¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥°¥é¥Î¡¼¥é¤È¥Ö¥é¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¥¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼
¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¶Ì¤Í¤®¤¬¤è¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¥À¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿Ä«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Ä«¿©¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤¹
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âÄø¤è¤¯¸ú¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ç¤¹
¢¥¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
½ÉÇñÎÁ¶â¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£²Ì¾£±¼¼£±Ëü±ß¤Û¤É¤«¤é¤ÈÈæ³ÓÅªÍÞ¤¨¤¿Í½»»¤ÇÇñ¤ì¤ë¡ÚÉÊÀîÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¡Û¡£ÉÊÀî±Ø¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÅ¼Ö¤Ç¹Ù³°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤âÊØÍø¡£¡È¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¡É ¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§¤ß¤Ê¤ß¤¸¤å¤ó¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§ÉÊÀîÅìÉð¥Û¥Æ¥ë¡¡https://www.tobuhotel.co.jp/shinagawa¡ä