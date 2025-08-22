山下美月が自身のInstagramを更新し、RESEXXYの秋の新作を纏ったクールなショットを披露した。

【写真】RESEXXYの秋の新作を身にまとい、クールな表情を見せる山下美月

■秋コーデ姿でクールな表情の山下美月

『RESEXXY（リゼクシー）』のイメージモデルを務める山下。本投稿は、「RESEXXY 2025 Autumn collectionが公開されました」とコメントし、秋の新作を身につけた写真を披露。続けて「本日から先行販売も始まりましたので是非チェックしてみてくださいね」と綴った。

胸元にリボンがついたワンピースにジャケットを羽織り、ハットをかぶって、右手を頬に添えたショットからスタート。凛とした美しさが光るクールな表情が印象的だ。続けて、白壁を背に座っている全身ショット（2枚目）では、美脚がチラ見えしている。さらに、白のトップスとジャケットに黒のスカートのモノトーンコーデのショット（3・4枚目）では、普段のキュートな山下ではなく、洗練された大人の魅力を感じることができる。肩出しのトップスとベージュ系のチェックのスカートにベレー帽を組みわせたコーデ（5・6枚目）では、優し気な微笑みを浮かべている。

SNSには「可愛くてキレイでかっこよくて、素敵すぎる」「美月ちゃんカッコいい」「どれも似合いすぎです」といった声が寄せられている。

■RESEXXY公式Instagramでメイキング動画公開

RESEXXYの公式Instagramでは、メイキング動画が公開されている。