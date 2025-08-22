ブロガーのサヤ山 サヤさんの漫画がインスタグラムで2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

友達と遊ぶため、炎天下の公園へ出かけた小学生の娘。しばらくしてから、心配になった母が電話を掛けると、まだ待ち合わせ場所に友達は来ておらず…という内容で、読者からは「夏の時期の約束は特に注意しないとですね」「わが家もサヤ山家の教訓を取り入れます！」などの声が上がっています。

夏の外遊びは大人の目が欠かせない

サヤ山 サヤさんは、インスタグラムやブログ「イイフタゴ絵日記」などで漫画を発表しています。サヤ山 サヤさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

サヤ山 サヤさん「猛暑日に屋外でお友達を待ち続けた娘が、時間差で夜に熱中症の症状が出ました。まだ小学生の娘は、長時間炎天下にいるリスクを十分に理解しておらず、身体の異変にも気付きにくいです。だからこそ、われわれ大人が気に掛ける必要があると感じ、皆さんのご参考にもなればと思いました」

Q.炎天下の公園で友達を待っていた娘さんの姿を見つけたとき、どのように感じましたか。

サヤ山 サヤさん「暑さに耐え、誰もいない公園で1人ポツンとたたずむ娘を見て、胸が締め付けられるような気持ちになりました」

Q.なぜお友達は待ち合わせに来なかったのでしょうか。

サヤ山 サヤさん「翌日は学校を休み、翌々日の終業式で、お友達に理由を聞いたそうです。どうやら親御さんに『買い物に付き合って』と言われ、そちらを優先したらしく…。お互いスマホを持っておらず、連絡先も分からなかったため、次女との約束はドタキャンという形になったそうです」

Q.そのお友達について、娘さんは何か言っていましたか。また、その後、お友達と娘さんとの関係はどうなりましたか。

サヤ山 サヤさん「謝ってくれたので娘は許したそうですが、親の私はモヤモヤした気持ちがしばらく消えませんでした。最悪の場合、命に関わる危険もあったので…。『夏休み中、すぐに連絡が取れないお友達とは遊ばないように』と次女に伝えました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

サヤ山 サヤさん「『熱中症は本当に怖い』『うちの子も元気そうだったのに、夜になってから熱中症の症状が出た』『わが家も外での待ち合わせルールを決めて、気を付けようと思います』などといった共感の声をいただきました」