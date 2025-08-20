リポソームビタミンC配合グミが発売中！“罪悪感0でおいしくキレイに”をかなえる「2foods」の進化系おやつとは？
昨今の健康意識の高まりとともに、“間食”にも変化が表れているのをご存知だろうか。3食の食事だけでなく、間食の際にも健康を意識したものを取り入れるなど、“おやつは我慢するもの”から“取り入れる美容ケア”へと進化している。
【写真】「2Gummy LIPOSOME VC」(希望小売価格486円)
そんななか、おいしさと健康の2つを追求したフードを展開するブランド「2foods」(トゥーフーズ)から、インナーケアができるおやつ「2Gummy LIPOSOME VC」(トゥーグミリポソームブイシー)と「2Snack」(トゥースナック)が発売中。おいしくて体に優しい、そんなわがままを叶えるおやつとなっている。
■日本初のリポソームビタミンC配合グミ
2foodsが開発した「2Gummy LIPOSOME VC」は、ビタミンCをリポソーム化して配合したグミ。リポソームとは体内吸収率を高めるカプセル構造のことで、効率よく体内にビタミンCを届けることができる。さらに、この商品は1袋でビタミンC1000ミリグラムが摂取可能。ビタミンCをこまめにおいしく摂れる、新発想のひと口美容サポートグミだ。
グレープの香りがふわっと広がり、噛んだ瞬間の“サクむに”食感がクセになること間違いなし。ゼラチン不使用・植物由来のペクチン使用で、体に優しい素材選びも魅力的。通勤中やオフィス、夜のリラックスタイムにも、気軽にインナーケアができる。
■ギルトフリースナックのイメージを覆す4種
「2Snack」は、「Better Bites!そのひとくちから始まる、ちょっといい習慣」をコンセプトに展開するスナック。物足りない、味気ないというギルトフリーなスナックのイメージを払しょくするような、手の止まらないやみつき感を実現。素材やフレーバーの選定にこだわり、素材の味わいをしっかり感じながらも、植物由来で軽やかに食べられる。
「2Snack」には4種のフレーバーがあり、ヨーロッパ産黒トリュフ入りのトリュフ原料を使用した「2Snack 香るトリュフ」と、3種のガーリック原料でクセになる味わいの「2Snack 焦がしガーリック」は、ノンフライ仕上げなのがうれしいポイント。
「2Snack 濃厚ガトーショコラ風サブレ」は「2foods」で人気の「生食感の濃厚ガトーショコラ」をモチーフにしており、素材が持つおいしさを引き出せるように開発されているのだとか。「2Snack 香り華やぐ和紅茶サブレ」には鹿児島県産のオーガニック和紅茶を使用し、食べるたびに華やかな香りが広がる。どちらも微粒に粉砕した玄米粉を使用しており、サクッとした食感に。
全アイテムが植物由来でコレステロール0ミリグラムと、罪悪感なしで楽しめるのが最大の特徴。洗練されたパッケージデザインで、自分へのご褒美はもちろん、ギフトや差し入れにもぴったり。
「食べることは、もっと自分を大切にすることにつながる」。そんな思いが詰まった「2Gummy LIPOSOME VC」と「2Snack」は、忙しい毎日の中でおいしい選択肢を与えてくれる存在だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
