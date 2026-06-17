パーフェクトワン新作オールインワンが誕生♡うるおい続くアクアキープジェルに注目

忙しい毎日でもしっかりスキンケアをしたい女性にうれしいニュース♡スキンケアブランド「パーフェクトワン」から、うるおいを抱え込み透明感※2を与える“保水”に着目した新しいオールインワン美容液ジェル「パーフェクトワン アクアキープジェル」が2026年7月15日に新発売されます。みずみずしい使用感と軽やかな仕上がりを両立し、年齢とともに変化する肌悩みに寄り添う注目の新アイテムをご紹介します。

保水発想から生まれた新オールインワン

「パーフェクトワン アクアキープジェル」は、従来の“保湿”ではなく“保水”という新しい発想から誕生したオールインワン美容液ジェルです。

年齢とともに固くなりがちな肌に着目し、オリーブ発酵エキス※6と米発酵エキス※7のWの発酵エキス※3を配合。角層をやわらげながら、うるおいがなじみやすい肌環境へ整えます。

また、水層とオイル層が順番に角層へ浸透する独自のうるおい先行処方を採用。

肌にのせた瞬間はみずみずしく、時間が経つとしっとり密着するヴェールへ変化し、化粧水・乳液・クリームを重ねたような満足感を叶えます。

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ハリと透明感をサポートする美容成分

美容成分にもこだわりが詰まっています。

30倍※4にふくらむヒアルロン酸※5を配合し、ふっくらとしたハリ感のある肌へ導きます。

さらに、ヒアルロン酸の約5倍の保水力を持つスイゼンジノリ※8や、ヒアルロン酸以上の保水力を持つシロキクラゲ※9などのうるおいストック成分を贅沢に配合。

加えて、リポソーム紫根VB※10が肌のうるおいバリア機能をサポートし、乾燥によるくすみを防ぎながら透明感※2のある印象へ導きます。

さらに、PDRNカプセルにビタミンC・Eを閉じ込めたビタミン放出カプセル※11も配合。日中の肌環境をサポートしながら、美しい肌印象をキープします。

軽やかな使用感で朝のメイクも快適に

高保水ながらべたつきにくいテクスチャーも大きな魅力です。

肌にのせるとスッととろけてなじみ、サラもち肌に仕上がるため、朝のスキンケア後のメイクのりもアップ。オールインワンならではの時短ケアを叶えながら、快適な使い心地を実現しています。

商品名は「パーフェクトワン アクアキープジェル」。容量は50g、価格は4,400円（税込）です。

朝晩の洗顔後に、適量（直径1.5cm程度）を顔全体になじませるだけでOK。乾燥が気になる部分には重ね塗りもおすすめです。パーフェクトワン公式オンラインショップ、お電話での注文、一部取扱店で購入できます。

まとめ

年齢を重ねるにつれて感じやすくなる乾燥やハリ不足、スキンケアのなじみにくさ。

そんな悩みに寄り添う「パーフェクトワン アクアキープジェル」は、保水発想による新しいオールインワンケアを提案してくれる注目のアイテムです。

時短と本格ケアを両立したい方や、軽やかな使用感とうるおいを求める方はぜひチェックしてみてください♪毎日のスキンケアがもっと心地よい時間になりそうです。