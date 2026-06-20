クラランス×POP MART限定コラボ♡モリーと楽しむエイジングケアアイテム

スキンケアタイムにときめきを添える、クラランスとPOP MARTの初コラボレーションが実現♡人気キャラクター「MOLLY（モリー）」誕生20周年を記念し、限定デザインのエイジングケア*ローションやリップオイルセット、スペシャルセットが登場します。パリの街を楽しむモリーを描いた特別なパッケージは、思わずコレクションしたくなる可愛さ。2026年7月3日（金）より数量限定で発売されます。

モリーが彩る限定ローション2種

©POP MART.

今回登場するのは、クラランスを代表するエイジングケア*シリーズの限定デザインローション。

MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition

価格：7,040円(税込) ©POP MART.

「MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition」は、花束を手にしたフェミニンなモリーをデザイン。

うるおいを与えながらキメを整え、みずみずしく輝く肌へ導きます。

ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition

価格：9,240円(税込) ©POP MART.

「ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition」は、パリジャンシックな装いのモリーが印象的。

みずみずしさと弾むようなハリ感を与え、自信あふれる美しさをサポートします。

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リップオイル＆豪華限定セットも登場

リップコンフォートオイルセット

価格：8,140円(税込) ©POP MART.

セット内容：リップコンフォートオイル7mL×2本、リップオイルアクセサリー（H4.4×W2.8cm）

ハート型の風船を持ったモリーが描かれた「リップコンフォートオイルセット」も見逃せません♡

人気のリップコンフォートオイル2本に加え、持ち運びに便利なリップオイルアクセサリーが付いた限定セットです。

さらにスキンケア好き必見の限定セットもラインナップ。

エイジングケア*セットMA

価格：17,490円(税込) ©POP MART.

セット内容：MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition200mL、MアクティヴデイクリームN50mL、ギフトバッグ（H35.0×W30.0cm）、パフィーポーチ（H14.8×W12.6cm）

エイジングケア*セットFE

価格：24,090円(税込) ©POP MART.

セット内容：ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition200mL、ファーミングEXクリームオールスキン50mL、ギフトバッグ（H35.0×W30.0cm）、パフィーポーチ（H14.8×W12.6cm）

阪急うめだ本店で先行イベント開催

©POP MART.

発売に先駆けて、阪急うめだ本店ではコラボレーションイベントを開催。

©POP MART.

期間は2026年7月1日（水）から7月7日（火）まで。会場ではイベント限定のスペシャルセットや「ビッグバッグチャーム」も登場予定です。

モリーの世界観を存分に楽しめる特別な空間で、一足早く限定アイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。

* 年齢に応じたお手入れ

モリーと楽しむ特別なビューティー時間

クラランスとPOP MARTによる今回のコラボレーションは、スキンケアの機能性とアートの楽しさを融合させた特別なコレクション。

パリを散策するモリーの愛らしい姿が、毎日のビューティールーティーンをより華やかに彩ってくれます♡

数量限定アイテムばかりなので、気になる方は発売日を忘れずにチェックしてみてください。