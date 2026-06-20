クラランス×POP MART限定コラボ♡モリーと楽しむエイジングケアアイテム
スキンケアタイムにときめきを添える、クラランスとPOP MARTの初コラボレーションが実現♡人気キャラクター「MOLLY（モリー）」誕生20周年を記念し、限定デザインのエイジングケア*ローションやリップオイルセット、スペシャルセットが登場します。パリの街を楽しむモリーを描いた特別なパッケージは、思わずコレクションしたくなる可愛さ。2026年7月3日（金）より数量限定で発売されます。
モリーが彩る限定ローション2種
©POP MART.
今回登場するのは、クラランスを代表するエイジングケア*シリーズの限定デザインローション。
MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition
価格：7,040円(税込) ©POP MART.
「MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition」は、花束を手にしたフェミニンなモリーをデザイン。
うるおいを与えながらキメを整え、みずみずしく輝く肌へ導きます。
ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition
価格：9,240円(税込) ©POP MART.
「ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition」は、パリジャンシックな装いのモリーが印象的。
みずみずしさと弾むようなハリ感を与え、自信あふれる美しさをサポートします。
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リップオイル＆豪華限定セットも登場
リップコンフォートオイルセット
価格：8,140円(税込) ©POP MART.
セット内容：リップコンフォートオイル7mL×2本、リップオイルアクセサリー（H4.4×W2.8cm）
ハート型の風船を持ったモリーが描かれた「リップコンフォートオイルセット」も見逃せません♡
人気のリップコンフォートオイル2本に加え、持ち運びに便利なリップオイルアクセサリーが付いた限定セットです。
さらにスキンケア好き必見の限定セットもラインナップ。
エイジングケア*セットMA
価格：17,490円(税込) ©POP MART.
セット内容：MアクティヴトリートメントエッセンスローションNlimitededition200mL、MアクティヴデイクリームN50mL、ギフトバッグ（H35.0×W30.0cm）、パフィーポーチ（H14.8×W12.6cm）
エイジングケア*セットFE
価格：24,090円(税込) ©POP MART.
セット内容：ファーミングEXトリートメントエッセンスローションNlimitededition200mL、ファーミングEXクリームオールスキン50mL、ギフトバッグ（H35.0×W30.0cm）、パフィーポーチ（H14.8×W12.6cm）
阪急うめだ本店で先行イベント開催
©POP MART.
発売に先駆けて、阪急うめだ本店ではコラボレーションイベントを開催。
©POP MART.
期間は2026年7月1日（水）から7月7日（火）まで。会場ではイベント限定のスペシャルセットや「ビッグバッグチャーム」も登場予定です。
モリーの世界観を存分に楽しめる特別な空間で、一足早く限定アイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。
* 年齢に応じたお手入れ
モリーと楽しむ特別なビューティー時間
クラランスとPOP MARTによる今回のコラボレーションは、スキンケアの機能性とアートの楽しさを融合させた特別なコレクション。
パリを散策するモリーの愛らしい姿が、毎日のビューティールーティーンをより華やかに彩ってくれます♡
数量限定アイテムばかりなので、気になる方は発売日を忘れずにチェックしてみてください。