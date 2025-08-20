「イモトアヤコ」の愛車「“高級”ハイエース」に反響多数！ オシャレなウッド内装に「こんな週末に憧れる」の声も？ “600万円超え”とも噂されるキャンピングカーに寄せられた“熱視線”とは

イモトアヤコさんの週末旅の姿に寄せられた声とは

タレントのイモトアヤコさんが、自身のインスタグラムを更新。

2024年に購入した際にも話題を集めた愛車との2ショット写真を新たに公開しました。

【画像】超カッコいい！ イモトさんが買った「“高級”ハイエース」を画像で見る

“600万円超え”とも噂されるキャンピングカーに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

愛車は、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER（ゴードンミラー）」が手掛けるキャンピングカー「GMLVAN V-01」です。

トヨタの商用ワンボックスバン「ハイエースバン」をベースにしたコンプリートキャンピングカーで、外装にはクラシックな丸目四灯のヘッドライトを採用し、ノスタルジックな雰囲気を演出。

内装は無垢材によるウッディな仕上がりで、温もりのある空間が広がっています。

キャンプギアを積み込みやすいレイアウトや、就寝にも十分なスペースを確保した設計で、イモトさんのようなファミリー利用にもマッチした仕上がりとなっています。

標準幅・標準ルーフ・ロングボディのベーシックなモデルをベースにしていることから、キャンピングカーでありながら普段使いにも適した機動性も魅力のひとつです。

GMLVAN V-01の車両価格（消費税込み）は、ガソリン・2WD仕様で561万円から、ディーゼル・4WD仕様で649万円です。

2025年5月28日に公開された投稿には、「抜群の天気と 駐車場から見える富士山 綺麗な海を前に めちゃくちゃ格好つけました」とコメントが添えられ、愛車と並ぶ姿やキャンプ中の笑顔の写真など多数アップされています。

イモトさんが愛車のルーフキャリアに乗り、たそがれている1枚も印象的です。

海をバックにしたイモトさんと愛車との姿や、カップを片手にくつろぐ様子など、自然と愛車に囲まれたアウトドアライフが伝わってきます。

なお、アップされた写真は雑誌の取材の一幕とのことでした。

※ ※ ※

そんなキャンピングカーとの2ショットに対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「めちゃくちゃ恰好いい！」「素敵です」「絵になってる」など、テレビで観る姿とはひと味違ったナチュラルな姿に感銘を受ける声でした。

また「ハイエースのルーフでも寝られそう」「いつか運転している姿も見てみたい」「こんな週末に憧れる」など、イモトさんの素敵なカーライフに対し羨む様子のコメントも見られました。