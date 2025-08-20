本田翼が魅せる透明感♡新作カラコン「ビュームワンデー」新色登場

アイセイの人気カラコンブランド「Viewm1day（ビュームワンデー）」から、待望の新色「夢見パール」と「海月リング」が登場します。2025年8月27日から先行発売がスタートし、10月1日より全国展開予定。本田翼さんを起用した新ビジュアルも公開され、公式サイトはリニューアル。透明感あふれる“ちゅるん瞳”を演出するラインナップに注目です。

新色「夢見パール」「海月リング」

今回の新色は、光を取り込むようなデザインが特徴。

「夢見パール」は、イエベ・ブルベどちらにも馴染むグレージュで、色っぽさと柔らかさを両立。

「海月リング」は白っぽグレーで、自然な光を含んだ儚げな印象を与えます。どちらも細フチ×しっかり発色で、黒目さんや奥目さんの悩みに寄り添ったデザインに仕上がっています。

【Wonjungyo】人気シートパックが便利なミシン目入りにリニューアル

既存人気カラー＆新パッケージ

本田翼さんプロデュースカラー「満月パンケーキ」と「星屑キャンディー」も好評展開中。

レンズデザインやカラー名、パッケージまでこだわり抜いた2色は、彼女自身も「自信作」と語るほど。さらに新色発売に合わせて既存カラーのパッケージをラベンダー調に刷新。

シンプルながら可愛いデザインで、持っているだけで気分が上がりそうです♪

キャンペーン＆商品概要

対象店舗でビュームワンデーを1箱以上購入すると、先着で「ニュアンスミラー」がもらえるキャンペーンも開催。数量限定なのでお早めにチェックを。

透明感カラコンで夏から秋の瞳をアップデート♡

「ビュームワンデー」の新色は、瞳に自然な光をまとわせるようなデザインで、日常に透明感を添えてくれるアイテムです。

季節のファッションと合わせれば、より一層おしゃれに。さらに数量限定のミラープレゼントも見逃せません。お気に入りの一色を見つけて、あなたらしい“うるちゅる瞳”を楽しんでみてはいかがでしょうか♡