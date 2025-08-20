初めてスマートリングを買いました。7月17日に日本で正式にリリースされた「Oura Ring 4」ってやつ。僕は、その発表会には呼ばれなかったので、事前に実物を見ていなかったのですが、ニュース記事やレビュー記事を読んでいたら、試してみたくなって、オンラインで購入しました。

6色から選べるが、筆者は最も安いシルバーを購入した

Ouraの公式サイトから購入を申し込んだのは7月31日。色はシルバー（5万2800円）を選び、無料のサイジングキットも申し込みました。さらに、年額1万1800円の「Ouraメンバーシップ」にも加入。これは、あとから加入してもよかったのかもしれませんが、このサブスクに加入しないと、Oura Ringを使う意味はないって思えるほど、得られる情報に差が出るみたいなので、あらかじめ申し込んでおきました。

サイジングキットは1週間後に到着。Ouraから届いたメールから荷物を追跡すると、オランダからDHLで発送されていました。

まず無料のサイジングキットが届いた。12のサイズから自分の指に合うサイズを選べる

Oura Ringは人差し指につけることが推奨されていますが、筆者は中指に着けたいと思い、サイズを選びました。「10」でも入るけど、ちょっときつく感じたので、装着して軽く回せる「11」を選択。あとでちょっと後悔することになったのですが、それについては後述します。

Ouraから届いたメールには、確定したサイズの連絡方法が書いておらず、どうしたものかと少々迷いました。ググって調べた結果、サイジングキットのパッケージの裏面にあるQRコードからサイズを指定できるページにアクセスできました。英語での説明しかなかったので、見落としていた次第です。

サイジングキットのパッケージに記載されていたQRコードから、自分のアカウントのページにログインして、サイズを指定できた

サイズを指定すると、すぐに「発送しました」とのメールが届きます。ですが、それから4日後に、DHLから「輸入関税/消費税のお支払いをお願いします」というメールが届きました。税金がかかるとは思っておらず、OURAからは連絡がなく、しかも、筆者にはときどきDHLを名乗る詐欺メールが届くことがあったので、これも詐欺かもと疑ってしまいました。

しかし、メールの詳細を見ると、OURAが発送した荷物に間違いなく、OURAの公式サイトにも関税がかかる場合はあるとの記載を見つけました。請求されたのは輸入消費税（3000円）と立替納税手数料（1980円）の合計4980円。安くはないが支払うしかありません。オンラインで決済すると、その翌日に製品が届きました。

DHLからEメールおよびLINEで関税などを請求するメッセージが届いた

OURA RING 4の初期設定は非常に簡単でした。筆者は「iPhone 16 Pro」と接続させて使っていますが、iPhoneに「OURA」アプリをインストールし、起動すると、画面の案内に従うだけで迷わずにアクティベートできました。まだ使い始めたばかりなので、使用感については、またの機会にレポートさせていただきたいと思います。

筆者はiPhone 16 Proとペアリングして使っている

専用の充電台に載せて充電する

初期設定は「OURA」アプリの案内に従ってスムーズに行えた。有料の「Ouraメンバーシップ」はアプリからも申し込めるようになっていた

リングの内側に各種センサーが搭載されているが、出っ張りがなく、装着感は良好

ここでは、これからOURA RING 4 あるいは他のスマートリングの購入を考えている人に、実際に購入した筆者が“後悔していること”を共有しておきたいと思います。

まず、リングのサイズ選びは慎重に！ ということ。

指の太さは一定ではなく、朝や夜にむくんだりするので、ちょうどいいと思って選んだサイズでも、時間帯によってきつく感じたり、緩く感じたりすることがあるようです。スマートリングは正しい向きで装着する必要があるので、ちょっときついかな～くらいがよさそう。筆者の場合、購入した「11」は中指に付けると、思っていた以上に緩かったのですが、人差し指にはベストサイズだったので、中指から人差し指に付け替えて使ってみようと思っています。

白い線が内側に来るように安定して装着する必要がある

筆者は申し込みから製品が届くまでに13日かかりました。そして、想定していなかった関税も請求されました。

先日、秋葉原に行く用事があり、ヨドバシカメラに寄ったところ、スマートリングのコーナーがあり、OURA RING 4も取り扱っていました。店頭ではサイジングキットで自分の指に合うサイズを確認ができ、実物を見てカラーを選べて、在庫があれば、すぐに購入して持ち帰ることができます。

価格は公式サイトと同じ。ヨドバシカメラで買った場合はポイントも付きます。公式サイトで注文するより、圧倒的に便利でおトク。しかも、RingConnやSOXAI RINGなど、競合の製品とも比較できます。初めてスマートリングを買う人には、量販店に行ってみることをおすすめします。