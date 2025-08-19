【SNSで騒然となった「玉砕」の表現】

試合前から、73歳の"やくざ監督"はメディアへの警戒心をのぞかせていた。

「私が『玉砕』などと言うと、またマスコミから『軍国主義』と言われかねないから。語弊があれば、『当たって砕けろ』としてください。１試合でみんな立てなくなるくらい、すべて力を出しきってほしいです」

対戦相手は仙台育英（宮城）。開星（島根）の野々村直通監督は対戦が決まった際、「仙台育英は大横綱。ウチはふんどし担ぎ」と語り、こう続けている。



開星の野々村監督 photo by 松橋隆樹





「勝負にはならないけど、すべて力を出しきって、玉砕してくれたらいいと思います」

この「玉砕」発言は大いに話題になり、SNS上を騒然とさせた。そうした背景があり、８月14日に仙台育英との２回戦を迎えたのだった。

どうしても、聞きたかった。選手たちには、「当たって砕けろ」の精神をどのように伝えたのかと。野々村監督は試合前々日のミーティングでの出来事を明かした。

「『群羊（ぐんよう）駆って猛虎を攻む』ということわざを書いて、子どもたちに説明しました。弱くても、集団になって立ち向かえば、恐ろしい虎もなんとかなるんじゃないかと。その精神しかないぞ、と話しました」

そして、野々村監督は茶目っ気たっぷりに続けた。

「イコール、玉砕ですよ」

【「猛虎」に食らいついた「群羊」】

とはいえ、野々村監督には懸念点があった。中心選手の持田聖純（３年）が甲子園の初戦で左手に死球を受け、負傷していたからだ。

「ウチのチームでは、能力が一番高い子。右手は使えるからピッチングは問題ないけど、左手が使えないからバットを振れないと思う。僕はラスト（９番）くらいの打順でいいと思ったんだけど、スタッフは３番のままがいいと言うので、相手が警戒してフォアボールでも出してくれたらと思って」

ところが、試合は思わぬ形で滑り出す。１回表の開星の攻撃、一死一塁で打席に入った３番の持田は、詰まりながらも右翼へ落とす安打を放ってみせたのだ。

野々村監督は感服した様子で、こう語る。

「持田は野球センスがあるというのか、本当によくチャンスを作ってくれましたね。手が痛いから、あそこ（右翼方向）しか打てんだろうね」

のちに持田に聞くと、左手は「バットを握るだけで痛い」状態だったという。

「痛み止めを飲んでいたので、１打席目はまだ大丈夫でした。２打席目以降は、痛み止めが切れてしまって......（以降は３打数０安打）」

持田が一死一、三塁とチャンスを広げ、４番の松粼琉惺（２年）が中堅に犠飛を放つ。開星が先取点を奪った。

直後の守備で外野手の２失策が絡み、仙台育英に逆転を許した。それでも、この日は投手として先発した持田が粘りの投球を見せ、中盤までゲームメイクする。

５回表の開星の攻撃では、９番打者の田中大喜（３年）が三塁線へ芸術的なセーフティーバントを決めて出塁。続く１番・小村拓矢は犠打を失敗しながらも、仙台育英のプロ注目左腕・吉川陽大に食らいつく。何度もファウルで粘り、球数を投げさせた。まさに「群羊駆って猛虎を攻む」攻撃だった。

田中は背番号14の控え三塁手。久々の先発出場にもかかわらず、この日は２安打と気を吐いた。いかつい風貌の野々村監督であっても、「怒られても怖くありません」と言ってのける強心臓の持ち主だ。田中は言う。

「監督から『群羊駆って猛虎を攻む』の言葉を聞いて、チームがひとつになって戦うしかないと思っていました」

【いまだにたぎる勝負師の血】

しかし、「猛虎」はなかなか揺らがなかった。

小村が粘った末に放った強烈なゴロは、二遊間への安打性の当たりだった。ところが、仙台育英の二塁手・有本豪琉（１年）が難しいバウンドをバックハンドで好捕。そのまま二塁ベースカバーに入った遊撃手の砂涼人（１年）にグラブトス。砂が滑らかな動きで一塁に転送し、超高校級の併殺を完成させた。

その後、仙台育英は３点を加え、試合を優位に進めている。

それでも、開星も「群羊」のたくましさを見せる。７回裏には一死三塁のピンチで仙台育英のスクイズを見破り、捕手の松本七斗（２年）がウエストを要求して難を逃れるシーンもあった。

のちに「野々村監督からウエストの指示を出したのか」と聞くと、野々村監督は「いや、全然」と答えた。

「配球は全部、部長（大谷弘一郎部長）に任せてるから。でも、キャッチャーの松本は２年生だけど、インサイドワークがよくてね。あそこも見事に外して、本当によかったですよね」

松本に確認すると、こんな内幕を明かしてくれた。

「自分も『スクイズがくるだろうな』と思っていたら、ベンチの大谷先生から指示が出たので。思いきって外しました」

８回に両軍１点ずつ取り合い、スコアは２対６に。９回表の最後の攻撃中、松本はこんなシーンを目撃している。

「監督さんがベンチでずっと叫んでいて......。監督さんはずっと気持ちが強くて、最後まで３年生を信じてくださっていました。それを見ていたら、自分も『負けてられんな』と思って、ずっと声を出していました」

二死二塁のチャンスを作ったものの、最後は力尽きた。２対６で試合終了。両チームの戦力差を考えれば、まさに「玉砕」と呼ぶにふさわしい戦いぶりだった。

試合後、開星の選手は誰も甲子園の土を拾わなかった。これは2020年の監督復帰以前からの野々村監督の方針であり、糸原健斗（阪神）らOBたちも守ってきた伝統だ。開星の選手たちは過去の栄光にすがらず、「今を生きる」ことを美学とする。野々村監督はかつて、こんな持論を展開したこともあった。

「甲子園の土は甲子園球場の備品。勝手に持ち帰ったら、窃盗罪でしょう」

試合後の会見では、野々村監督のインタビュースペースに報道陣が殺到した。どんな名言・珍言が飛び出すのか、期待してのことだろう。

試合の感想を問われた野々村監督は、開口一番、こう答えている。

「弱いほうがミスしたらダメだね。あれだけエラーしたらね。（１回裏の２失点を）せめて１点にとどめておけば」

「本当によくやった」「感謝しかない」と選手を称える発言も頻出したが、悔しさを滲ませるような言葉も目立った。73歳になっても、勝負師の血が騒ぐのだろう。

【73歳、引き際をどう考える？】

最後にどうしても確認しておきたかった。野々村監督は、これからの「引き際」をどのように考えているのか。60歳になった2011年に一度は勇退し、「気持ちが切れた」とも明かしている。甲子園初戦の試合後には、73歳にしてユニホームを着続ける苦しみを吐露していた。

野々村監督が今夏を"花道"と考えている可能性は十分に考えられた。失礼を承知で質問すると、野々村監督はしみじみと噛みしめるように答えた。

「引き際......。一度は引いたんだけどね。（14年前に）最高の幕引きをしてくれて。僕は（2020年に監督に復帰して）いい野球部にしよう、応援してもらえる学生を育てよう、ということだけを考えていました。それで、実際にそうなったしね......」

引退宣言でも飛び出しかねない流れだったが、ここからトーンが変わった。

「でも、地元の子（中学生）に声をかけるじゃないですか。親は『野々村先生が３年間見てくれ』と言うわけですよ。それで監督をやめたら、詐欺になるでしょ？ 親と子どもに対する。もし倒れでもしたら、親もあきらめてくれると思うけど」

ということは、最後はグラウンドで倒れるまで......。そう聞きかけたところで、野々村監督は「それはダメ！」と言葉を被せてきた。

「みんな忘れてるけど、僕はアーティストだから。野球は素人。グラウンドで死ぬなんてダメ。最後はキャンバスに筆を置きながら死にたい」

"やくざ監督"でもあり、"山陰のピカソ"の異名を誇るアーティストでもある。もともとは美術科教諭で、現在は松江市で「にがお絵＆ギャラリーののむら」を開設している。昨秋には石見神楽を描いた油彩画が、全国公募展の極美展で最上位から５番目に相当する文部科学大臣賞を受賞した。

高校野球監督としても、アーティストとしても、いまだ現役。名物監督は、まだしばらく高校野球界に話題を振りまいてくれそうだ。