[8.17 J2第26節](JITス)

※18:30開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 21 ヘナト・アウグスト

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 24 佐藤恵介

MF 77 マテウス・レイリア

FW 44 内藤大和

控え

GK 30 石川慧

DF 2 井上樹

DF 5 一瀬大寿

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 20 遠藤光

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

FW 49 ネーミアス

監督

大塚真司

[大分トリニータ]

先発

GK 32 濱田太郎

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

DF 34 藤原優大

MF 9 有馬幸太郎

MF 18 野嶽惇也

MF 21 鮎川峻

MF 25 榊原彗悟

MF 29 宇津元伸弥

MF 44 吉田真那斗

FW 11 グレイソン

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 27 松尾勇佑

DF 30 戸根一誓

MF 8 落合陸

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 38 天笠泰輝

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

監督

片野坂知宏