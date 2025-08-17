甲府vs大分 スタメン発表
[8.17 J2第26節](JITス)
※18:30開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 24 佐藤恵介
MF 77 マテウス・レイリア
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 2 井上樹
DF 5 一瀬大寿
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 49 ネーミアス
監督
大塚真司
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
DF 34 藤原優大
MF 9 有馬幸太郎
MF 18 野嶽惇也
MF 21 鮎川峻
MF 25 榊原彗悟
MF 29 宇津元伸弥
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 27 松尾勇佑
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 38 天笠泰輝
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
片野坂知宏
