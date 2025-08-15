ACL2のグループステージ組み合わせが決定！ F組のガンバ大阪は“ベトナム王者”らと対戦
アジアサッカー連盟（AFC）は15日、2025−26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の組み合わせ抽選会を実施した。
昨シーズンの大会形式再編により、前身のAFCカップを引き継ぐ形で誕生2年目を迎えたACL2。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に次ぐアジア2番目の同大会には、昨季の明治安田J1リーグを4位で終えたガンバ大阪が出場する。本来ACL2の出場権は天皇杯王者に与えられるが、J1王者となったヴィッセル神戸が天皇杯も制したため、G大阪が繰り上がる形でアジアへの挑戦権を手に入れた。
15日に行われたACL2の組み合わせ抽選会の結果、G大阪はグループFに入り、ナムディン（ベトナム）、ラーチャブリー（タイ）、東方足球隊（香港）と同組になることが決定した。なお、リーグステージは9月16日に開幕し、決勝は来年5月16日に行われる。
グループステージの組み合わせは下記の通り。
【西地区】
▼グループA
アル・ワスル（UAE）
エステグラル（イラン）
アル・ムハッラク（バーレーン）
アル・ワフダート（ヨルダン）
▼グループB
アル・アハリ・ドーハ（カタール）
アンディジャン（ウズベキスタン）
アルカダグ（トルクメニスタン）
アル・ハールディーヤ（バーレーン）
▼グループC
セパハン（イラン）
アル・フセイン（ヨルダン）
モフン・バガン（インド）
アハル（トルクメニスタン）
▼グループD
アル・ナスル（サウジアラビア）
アル・ザウラー（イラク）
イスティクロル（タジキスタン）
ゴア（インド）
【東地区】
▼グループE
北京国安足球倶楽部（中国）
マッカーサー（オーストラリア）
大埔足球会（香港）
コンアン・ハノイ（ベトナム）
▼グループF
ガンバ大阪（日本）
ナムディン（ベトナム）
ラーチャブリー（タイ）
東方足球隊（香港）
▼グループG
バンコク・ユナイテッド（タイ）
セランゴール（マレーシア）
ライオン・シティ・セーラーズ（シンガポール）
プルシブ・バンドン（インドネシア）
▼グループH
浦項スティーラース（韓国）
パトゥム・ユナイテッド（タイ）
カヤ・イロイロ（フィリピン）
タンピネス・ローバース（シンガポール）
