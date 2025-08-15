「メッシとレブロンを凌駕」韓国英雄ソン・フンミン、MLS参戦から数日で世界１位を記録！「どのアスリートよりも多い」
ソン・フンミンの人気が凄まじい。ユニホームが爆売れしているようだ。
33歳の韓国代表キャプテンは今夏、トッテナムを退団し、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに加入した。世界最高峰のプレミアリーグで８年連続二桁得点を達成し、2021-22シーズンには得点王に輝いたスターの到来に沸くなか、英メディア『talkSPORT』が「MLS移籍から数日でメッシとレブロンを凌駕」と題した記事を掲載した。
それによれば、ロサンゼルスFCの共同会長兼ゼネラルマネージャーを務めるジョン・ソリントン氏が、ソン・フンミンのユニホームを巡り、「世界中で最も売れているスポーツのユニホーム」「LAFCに加入してから現在まで、彼は世界中のどのアスリートよりも多くのユニホームを販売している」と証言した。
『talkSPORT』は「ソンはすでにMLSの顔、リオネル・メッシと肩を並べる存在」「単にサッカー選手だけでなく、クリスティアーノ・ロナウド、レブロン・ジェームズ、ステフィン・カリーを含む世界中のあらゆるアスリートを凌ぐ」と伝えており、各界のトップ・オブ・トップの猛者を上回る、モンスター級の人気が窺える。
もっとも、ソン・フンミンの価値は商業面に留まらない。ソリントン氏は「この移籍の賢明さは商業的成功ではなく、トロフィーとピッチ上の成績で測られる。それが私たちが本当に興奮している点だ。両面がある」と強調した。
韓国代表のスーパースターは、圧倒的なパフォーマンスでも継続的に全米を熱狂させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
33歳の韓国代表キャプテンは今夏、トッテナムを退団し、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCに加入した。世界最高峰のプレミアリーグで８年連続二桁得点を達成し、2021-22シーズンには得点王に輝いたスターの到来に沸くなか、英メディア『talkSPORT』が「MLS移籍から数日でメッシとレブロンを凌駕」と題した記事を掲載した。
『talkSPORT』は「ソンはすでにMLSの顔、リオネル・メッシと肩を並べる存在」「単にサッカー選手だけでなく、クリスティアーノ・ロナウド、レブロン・ジェームズ、ステフィン・カリーを含む世界中のあらゆるアスリートを凌ぐ」と伝えており、各界のトップ・オブ・トップの猛者を上回る、モンスター級の人気が窺える。
もっとも、ソン・フンミンの価値は商業面に留まらない。ソリントン氏は「この移籍の賢明さは商業的成功ではなく、トロフィーとピッチ上の成績で測られる。それが私たちが本当に興奮している点だ。両面がある」と強調した。
韓国代表のスーパースターは、圧倒的なパフォーマンスでも継続的に全米を熱狂させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介