ロバーツ監督 大谷翔平の43号に「素晴らしい一打だった」明日はトラウトと対戦する2度目の登板に

＜2025年8月12日（日本時間13日）ロサンゼルス・エンゼルス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠エンゼルスタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地で行われたロサンゼルス・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1本塁打1打点、2四球2得点の活躍。

9回には4試合連続となる43号本塁打を放ち、ナショナル・リーグの本塁打ランキングで単独首位に立ったが、試合は延長10回の末に6対7で敗れた。ドジャースはこれでエンゼルスに連敗となった。

初回、大谷は新人右腕メデロスとの対戦で四球を選び、先制のホームを踏んだ。第2打席でも四球を選び出塁を重ねたが、5回は内野フライ。

6回には無死一・二塁からのライナーが遊撃手正面となり、併殺を含むトリプルプレーに終わった。

5対5で迎えた9回表、守護神ジャンセンの92マイルのカットボールを捉え、右翼席へ運ぶ勝ち越し本塁打を記録。これでシーズン43本塁打とし、リーグ単独トップに浮上。

しかしその裏、救援陣が同点に追いつかれ、延長10回には無死一・三塁からジョー・アデル外野手に左前適時打を許し、サヨナラ負けとなった。

この日の敗戦により、ナショナル・リーグ西地区での首位を争うパドレスとのゲーム差は0となった。

大谷は打率.284、OPS1.020としており、リーグMVP争いでも依然有力候補として位置している。



ロバーツ監督コメント

―― 負けが続くことで何かが積み重なってきている感覚はあるか？立て直しのプレッシャーは早く来ているか

もっと良い野球をやらなければいけない。今夜はダブルプレーやトリプルプレーなど、自分たちの首を絞める場面があった。ただ、良い部分もあった。

ヘンリケスは本当に良かったし、エメットも5回を投げ切った。しかし全体的にはまだ改善が必要だ。順位表を見ても、もっと良い野球をして勝つ方法を見つけなければならない。



―― 大谷の本塁打は試合の流れを変える一打だったか。その後の展開について

（ショウヘイは）素晴らしい一打だったし、ベンチでも手応えを感じた。その直後に先頭打者を出してしまい、イニングが進んでしまったが、ベン（カスパリウス）がウォードを三振に仕留めてピンチを切り抜けたのは良かった。

その後のムーアの犠牲バントがフェアゾーンで止まるなど、不運な場面もあったが、自分たちでチャンスを作らなければならない。



―― トリプルプレーは偶発的なものか、それとも走者の判断ミスか

ミギー（ロハス）はよくやってくれた。ただ、ネトが二塁ベース付近にいた時点で走者は戻らなければならなかった。あのようなプレーは絶対に起きてはいけない。



―― 明日はショウヘイがトラウトと対戦する2度目の登板になりますが、WBC決勝での対戦についてどんなことを覚えていますか？

そうですね、野球の世界的な舞台という意味ではあの瞬間はまさに最高の場面でした。試合前にショウヘイが日本代表を鼓舞し、そしてトラウトとのあの対決は本当に壮大でした。

私もテレビに釘付けでしたからね。明日もまたショウヘイが勝ってくれることを期待していますが、もちろんマイク（トラウト）も引くような選手ではありません。それでも、あの時はテレビ映えする最高の瞬間で本当に楽しかったです。



―― ショウヘイのクローザーを見るのは楽しかったですか？

ショウヘイがクローザーとして投げる姿は最高でしたし、5イニング投げるショウヘイも好きですね。まあ、どうなるかはこれからですがショウヘイはとにかく勝ちたいという思いをはっきりと示してきました。

チームが優勝するためにできることなら何でもやるつもりです。現時点では、我々は彼にイニングをしっかり投げてもらう必要があります。

