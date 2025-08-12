熊本市南区城南町で、昨日から行方不明になっている男性の捜索活動が続いています。

【写真を見る】新聞配達中だったか 熊本市南区で行方不明の男性の捜索が続く バイク・シャツは発見

記者「このあたりで男性のバイクが見つかったということですが、橋の欄干には草木が引っかかっていて当時はこの高さまで水位が上がっていたことが推測できます」

男性のバイクは橋の上に残されたままで、関係者によりますと、男性は新聞配達中だったとみられます。

警察と消防は、バイクが見つかった川の下流の捜索を進めていて、川沿いからは男性が着ていたとみられるシャツが見つかりました。

しかし、男性の発見には至らず、警察と消防は明日(13日)も捜索を続ける予定です。

県内で初の死亡確認

一方、県はきょう、甲佐町で家族で車で避難中に土砂崩れに巻き込まれて心肺停止状態で発見された男性について、死亡を確認したと発表しました。

今回の記録的な大雨での死者は県内で初めてです。

県内ではこのほか、八代市と熊本市南区で合わせて男性2人が心肺停止状態で見つかっています。

熊本市の男性と大雨との関連はわかっていませんが、これで県内の人的被害は、死亡が1人、心肺停止が2人、安否不明が3人となりました。