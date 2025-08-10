二階堂ふみ カズレーザーとの電撃結婚報告 直筆「4649！」文字に反響「センスしかない」「らしくて最高」

女優・二階堂ふみ（30）が10日、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザー（41）との電撃結婚を所属事務所の公式サイトなどで報告した。

二階堂は自身のインスタグラムのストーリーズでも報告。「平素より格別のご高配を賜り厚く礼申し上げます」と書き出し、「私二階堂ふみとメイプル超合金カズレーザーは、このたび人籍いたしましたことをここにご報告させていただきます」と結婚したことを報告した。

「日頃より応援して下さる皆様、お世話になっている関係者の皆様へ心より感謝をお伝えするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。令和7年8月10日 二階堂ふみ カズレーザー」と連名で締めくくり、メッセージには直筆で「4649！」と書き添えられている。

このメッセージに、ファンも「4649！ふみちゃんらしくて最高」「4649とかつけるのセンスしかない」「4649って言っててめっちゃ漢気あふれてる」「結婚報告の文に『4649！』って書いてる人見たことない」「『4649！』時代を感じますね」「やばいｗｗｗｗ」「『4649！』って書いてあってカッコよお姉さん」「4649って(笑)ロックやな」「そりゃ惚れるわ」など反響を呼んでいる。