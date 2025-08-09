シャインマスカットと巨峰の宝石箱パフェが京都で期間限定登場

シャインマスカットや巨峰など、日本が誇る高級ぶどうをたっぷり使った期間限定の特別なパフェが、京都の「ウェスティン都ホテル京都」にて登場します。透明感のある翠玉グリーンと深みのある紫黒色が美しく、まるで宝石箱のような2種のパフェは、目にも舌にも贅沢なご褒美。味も食感も異なる2つのぶどうの魅力を、それぞれのパフェでじっくりと堪能できます。秋のお出かけにぴったりな、極上のスイーツ体験をぜひ味わってみてください♪

夏の余韻に♡シャインマスカットのパフェ

シャインマスカットのパフェは、2025年9月1日（月）～10月5日（日）まで、2階ティーラウンジ「メイフェア」にて販売されます（11:00～18:00／3,200円）。

パリッとした皮ごと食べられるジューシーなシャインマスカットを主役に、繊細なホワイトチョコレートや爽やかなライチシャーベット、ブルーベリーを華やかにトッピング。

中層には、サクサクのミルフィーユ生地とカスタード、ヨーグルトアイスが重なり合い、シャインマスカットの芳醇な風味と香ばしいピスタチオクリームが絶妙なマリアージュに。

さらに、底部にはマスカルポーネのパンナコッタやアロエ入りマスカットゼリーが配置され、さっぱりとした後味に。まるで夏の輝きを閉じ込めたような一杯です。

深まる秋を感じる巨峰＆ナガノパープルのパフェ

秋のぶどうの王様・巨峰と、皮ごと食べられる濃厚な甘さが人気のナガノパープルを贅沢に使ったパフェは、2025年9月27日（土）～10月31日（金）まで提供（同店舗・同価格・同時間）。

グラスのトップには艶やかなチョコ飾りと華やかなラズベリー、花形カットの巨峰が彩りを添えます。

中層には、濃厚なぶどうのシャーベットとラムレーズンアイス、ナガノパープルの果実をたっぷり使用し、リュバーブクリームの程よい酸味がアクセントに。

ザクザク食感のフィヤンティーヌやアサイー入りパンナコッタ、巨峰果肉入りゼリーが多層的な味わいを生み出します。紫黒色のグラデーションと深まる秋の味覚を、心ゆくまで楽しめます。

贅沢な食べ比べも楽しめる期間限定の特別提供

2025年9月27日（土）～10月5日（日）の期間は、2種類のパフェを同時に提供。

翠玉のようなシャインマスカットと深紫の巨峰＆ナガノパープル、それぞれの魅力を食べ比べできる贅沢なチャンスです。

果実の個性や層ごとの味の変化を感じながら、秋のひとときを優雅に楽しんで。

秋の京都で味わう、果実の宝石スイーツ

美しい秋の京都で、極上の果実をふんだんに使ったパフェを味わう特別な時間を。

シャインマスカットの瑞々しさと、巨峰＆ナガノパープルの濃厚な甘さをそれぞれ楽しめる2種のパフェは、まさに食べるジュエリー。

9月下旬には両方を味わえる期間もあるので、食べ比べを楽しみたい方にもおすすめです。大切な人と、あるいは自分へのご褒美に、この季節だけの宝石スイーツを堪能してみてはいかがでしょうか♡