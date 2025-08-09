Zoffの人気シリーズGalileoから新登場！進化系SUNGLASSESが発売

機能性とデザイン性を兼ね備えたZoffの人気アイウェアシリーズ「Galileo（ガリレオ）」から、待望の新作「Galileo SUNGLASSES」が2025年8月8日（金）に登場します。金属を使わずラバーのみで構成された特殊構造はそのままに、スタイリッシュな太フレームと紫外線カット機能が加わってパワーアップ。日常からアウトドアまで、あなたの毎日に軽やかに寄り添ってくれる1本に出会えます。

進化したGalileo SUNGLASSES

Zoffの「Galileo」シリーズから登場した新作サングラス「Galileo SUNGLASSES」は、従来の機能性をさらに進化させたモデル。

レンズの天地幅を広げることで、紫外線カット効果がアップし、目元の安心感もプラス。トレンドの太フレームを採用したスタイリッシュなフォルムで、日常使いはもちろん、アウトドアやレジャーにもマッチします。

柔らかくしなやかなかけ心地はそのままに、デザインも実用性も抜かりない1本です。

金属ゼロのしなやかフレーム

「Galileo」最大の魅力は、レンズ以外をラバーのみで構成した金属ゼロの設計。軽やかで柔らかく、万が一の衝撃にも強い設計です。

ミニマルで洗練されたデザインに、独自の構造が融合し、機能性と美しさを両立。さらに、テンプルに配された斜線の抜き穴は緩衝材としての役割も果たし、長時間の着用でも快適なフィット感をキープ。

しなやかなラインが美しい、新感覚のサングラスです。

選べる全6種のラインアップ

ZA251G47（Wellington）

各13,300円（税込）

ZA251G48（Wellington）

価格： 各13,300円（税込）

「Galileo SUNGLASSES」は、2型×3色の全6種で展開。フレームはともにウェリントンタイプで、顔立ちを選ばず誰でも取り入れやすい万能デザイン。

落ち着いたカラーリングでコーデにも合わせやすく、新色「ブラウン」は大人の女性にぴったりの上品なニュアンスをプラス。

Zoff全店舗（アウトレット除く）とオンラインストアで購入可能です。

カラー：3色展開（ブラック／ブラウン／ネイビー）

軽やかに、しなやかに。新しい自分へ

Zoffの革新的アイウェア「Galileo SUNGLASSES」は、しなやかな着け心地と、スタイリッシュな存在感を両立した1本。

アクティブな日常に寄り添う設計は、あなたの視界も気分も軽やかにしてくれます。自由に、そして自分らしく。

金属を使わない新発想のサングラスで、日々のスタイルに新しい風を吹き込んでみませんか？