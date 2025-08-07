JICA¡¦ºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤¬Í£°ì¡×¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡© DX¤È¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÌ¤Íè¤òÅ¸Ë¾
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤ÆJICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤ÎCDO¡ÊºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¸ÍÅç¿Î»Ì¡Ê¤È¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£JICA¤ÎÁÈ¿¥DX¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÊÑ¤¨¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÅç¿Î»Ì¤µ¤ó¤ÏµþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¸½JICA¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë³¤³°·ÐºÑ¶¨ÎÏ´ð¶â¡ÊOECF¡Ë¤Ç¶ÐÌ³¤ò³«»Ï¡£µì¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¡ÊJBIC¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤«¤éJICA¤Ç³«È¯¶¨ÎÏ»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥¤»öÌ³½ê¼¡Ä¹¡¢¥â¥í¥Ã¥³½êÄ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½êÄ¹¤È¡¢·×12Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤³°¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¡£2023Ç¯¤ËCDO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏÍý»öÄ¹ÆÃÊÌÊäº´¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡JICA¤ÎÁÈ¿¥DX¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
JICA¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÊÑ³×¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÍý»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±ÄÁØ¤¬ÁÈ¿¥DX¤ò¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÅç¤µ¤ó¼«¿È¤âÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑ³×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖDX¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ÄêÎÌÅª¤ËÀ®²Ì¤òÂ¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡É¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤â³«È¯±ç½õµ¡´Ø¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖJICA¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤äÍ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¡¢Ìµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢»ö¶È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¶ÛµÞ±ç½õ¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¡¦°ì¸µÅª¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Í£°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÍÅç¤µ¤ó¡£¤³¤Î¡È»Ù±ç¤Î°ì¸µ²½¡É¤³¤½¤¬JICA¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ÈÅÓ¾å¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Ù±ç¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï²¿¤«¡©¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤¢¤ë¶¨ÎÏ¤Î·ÁÂÖ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿DX¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡JICA¤¬µá¤á¤ë¡È¿Íºà¡É¤È¤Ï¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¡ÈÀ¤³¦¤ÎÆ¯¤Êý¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¸ÍÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë²æ¡¹¤Ï¡¢¡Êµ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ë»þº¹¤â¤¢¤ë³¤³°¤Î¹ñ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¸½ÃÏ¤Ë½ÐÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¹ñ¤È¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¶¦Æ¯¡É¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ØJICA DXLab¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³èÍÑ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬ÊØÍø¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤³°¤Î¿Í¡¹¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î»ÅÊý¤â¤è¤êÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖJICA DXLab¡×¡Ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¼Â¸³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤³¤ÇºûÀî¤Ï¡ÈJICA¤¬µá¤á¤ë¿ÍºàÁü¡É¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ÍÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖJICA¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÈÅÓ¾å¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÓ¾å¹ñÁê¼ê¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ºÇÔ¤äÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿º¤Æñ¤Ë¤â¤¯¤¸¤±¤º¡¢Á°¸þ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÑÀª¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Íºà¤Ë¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¡È¶áÌ¤Íè¤ÎÉ÷·Ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö2¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÂ³¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤äÍ¾²Ë¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤òÊñ´Þ¤¹¤ë¡¢¶¦À¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤ÆAI¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¡È¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥Æ¥£¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬¿Í´Ö¤ÎÃÎÇ½¤òÄ¶¤¨¤ëµ»½ÑÅªÆÃ°ÛÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÊAI¤Ë¡Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢AI¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¼Ò²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
次回8月9日(土)の放送は、協和キリン株式会社CDXO 杉山満さんをゲストに迎えてお届けします。医療用医薬品事業をおこなう日本を代表するライフサイエンス企業 協和キリンのDXの取り組みについて聞きます。
(左から)戸島信志さん、佐川優樹
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/