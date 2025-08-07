お願いだから売り切れないで（涙）【セブン-イレブン】ティータイムが華やぐ♡「塩スイーツ」

人気継続中の「塩スイーツ」。暑さ対策や熱中症対策で欠かせない塩分補給をしながら、美味しいスイーツが味わえて一石二鳥かも。【セブン-イレブン】でも、話題になりそうな塩スイーツが続々と登場。そこで今回は、高クオリティな塩スイーツをまとめました。

セブンで人気の「とろ生チーズケーキ」の新作フレーバーとして、塩キャラメル味が登場。サイズは手のひらほどなので小さめですが、ねっとり食感のチーズケーキと濃厚な塩キャラメルソースのバランスが良く、小ぶりながらも満足感は高そうです。ソース・チーズケーキ・ビスケットに塩味があるので、濃厚でも後味はさっぱり。

シュー生地とホイップの軽やかな口当たり

@sujiemonさんが「塩キャラメルの香りとコクが美味しい！」と絶賛するのは「たっぷりホイップのダブルシュー 塩キャラメル」。ふんわり軽いシュー生地の中に、くちどけの良いホイップクリームとカラメルチップ入り塩キャラメルクリームが入っているため、2種類のクリームをたっぷり堪能できる贅沢感を楽しめます。

白い卵を使った真っ白なカステラ生地

ふんわりやわらかな食感のカステラ生地に、ほんのり塩味を効かせた塩バニラホイップをサンドした「ふわふわカステラ 塩バニラホイップ」。表面にかかっている粉糖と真っ白なカステラ生地で全体的に白っぽく仕上がっているため、ふわふわと空に浮かぶ雲を連想させるような可愛らしいビジュアルです。

和洋のいいとこ取りを味わう

「ホイップどら焼き 塩バニラ」は、丁寧に焼き上げられたどら焼き生地に甘じょっぱい塩バニラホイップをサンドした和洋折衷スイーツ。@sujiemonさんいわく、塩バニラホイップは「塩の旨味がしっかりと感じられます」とのこと。ほどよい塩味で、バニラの甘みがより引き立った味わいを楽しめそう。

甘さと塩味の絶妙なバランスがクセになる【セブン-イレブン】の「塩スイーツ」。スイーツ本来のコク深さや濃厚さはそのままに、さっぱりとした後味で軽やかに食べられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる