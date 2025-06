人気チェーンからまだ知られていない個人店まで！ 激辛料理専門家がおすすめする「麻辣湯」10選

テレビなどのメディアで活躍する激辛料理専門家の金成姫さんにいま流行りの「麻辣湯」のおすすめの店を教えていただきます。

暑い夏には辛いものが食べたい! テレビなどのメディアで活躍する激辛料理専門家の金成姫さんに、いま流行りの「麻辣湯」のおすすめの店を教えていただきます。

教えてくれる人

激辛料理専門家 金 成姫

調理師免許やフードアナリスト1級等の資格を取得後、さまざまな商品開発に関わり、イベントやメニュー監修などを手掛ける。特に、得意ジャンルのうま辛や激辛料理のお店についてテレビ等のあらゆるメディアでコメントし、活動の場が広がっている。

1. 七宝 麻辣湯(赤坂見附ほか)

渋谷店・赤坂店・飯田橋店以外の店舗は量り売りシステム(基本麻辣湯〈春雨+スープ〉=620円+トッピング 1g =3.1円)。トッピング3品+春雨の「基本メニュー」925円 写真:お店から

日本でいち早く麻辣湯専門店を広め、今では全国に30店舗を超えるほど展開(2025年5月末時点)。30種類以上の薬膳スパイスと、鶏や豚のコラーゲンをたっぷり含んだスープを毎日店舗ごとに丹念に仕込んでいて、選べるトッピングは50種類以上。どんな具材を加えても包容力があるスープで、煮込むとうまみがUP! スープの辛さは0辛から10辛まで選べる。特に唐辛子の辛味成分カプサイシンで代謝促進、薬膳食材の美肌やデトックス効果が期待でき、通いたくなる。

2. 楊國福麻辣湯(池袋ほか)

100g 400円の量り売り。1,000円以上のお会計で麺80gがサービス 写真:お店から

<店舗情報>◆七宝 麻辣湯 赤坂店住所 : 東京都港区赤坂3-8-8 赤坂フローラルプラザビル 1FTEL : 03-6435-5941

中国を基盤に世界に、7,000軒以上もあるチェーン店で、東京にも11店舗ある。動物性由来の濃厚なスープをベースに、具材は、70種類以上、辛さは4段階から調整できる。中国から取り寄せた20種類以上の調味料との組み合わせが絶妙に合う。まろやかな牛骨スープやトマトスープも選べて、辛いものが苦手な方にもおすすめ!

3. 好美味 麻辣湯(新大久保ほか)

「マーラータン」820円〜 写真:お店から

<店舗情報>◆楊國福 マーラータン 池袋東口店住所 : 東京都豊島区東池袋1-13-12 JETビル 1F・2F・3FTEL : 03-6882-0003

東京では、新大久保と上野に店舗があります。麻辣湯は、5種のセット(豚肉入り・牛肉入り・羊肉入り・海鮮・野菜入り)から、麺は6種類(サツマイモの太春雨麺・サツマイモの細春雨麺・とうもろこし麺・刀削麺・ラーメン・米麺)、辛さは0〜5から選べる。中国の漢方市場で仕入れた、選び抜いた21種類の漢方薬膳スパイスを使ったスープをベースに、セットで完成された味がしっくりくる。ピーナッツゴマダレ、椎茸しらす干し豆腐、トマトスープといった0辛系も充実。

4. ヤンチャン麻辣湯(高円寺)

1g 4円の量り売り。200g〜 写真:お店から

<店舗情報>◆好美味 麻辣湯 新大久保店住所 : 東京都新宿区百人町2-10-9 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

今年3月にオープンしたばかりの本格四川麻辣湯店で四川省出身のYouTuberのヤンチャンさんが監修。約50種類の具材から量り売り形式(限定食材は別計算)。スープを「オリジナル麻辣湯」(唐辛子、花椒、生姜、龍眼、トウキ、生姜、ナツメなど15種のスパイスと漢方を配合。油が少なめでさっぱりしたスパイス感で食べやすい)か「四川麻辣湯」(唐辛子、花椒、ニンニク、八角、フェンネルなど20種のスパイスを配合し辛いもの好き向き。コクと香りが強い本場の味)から選択(スープは無料)。最後に辛さを6段階(一番辛い鬼辛は+100円)から選ぶ。

食欲をそそる香辛料の香りで、激辛MAXの鬼辛は麺類をすするとむせそうになる麻辣加減だが、完飲したくなるほどうまみと調和した辛さ。中でも白木耳やイカフライはスープを吸いやすく風味を楽しめ、羊肉やパクチーの組み合わせはさらに個性的な風味となり、おすすめ。また中国や韓国、日本で流行っている春雨ブンモジャ(粉耗子)や板春雨もあり、もちもちした食感にはまる。カーッと熱くなる唐辛子やピリピリ痺れる花椒をはじめ、ニンニク、八角、フェンネルなど20種のスパイスを配合し、立体感あるスープは口中のバランスが完璧で、豊かな食感の食材の調和と共に後を引くうまさに。

5. 担担辛辛 ルミネ池袋店(池袋)

「薬膳麻辣湯」1,188円(具材3種込み) 写真:お店から

<店舗情報>◆ヤンチャン麻辣湯住所 : 東京都杉並区高円寺北3-33-16TEL : 050-5596-2746

今年1月にルミネ池袋内に薬膳火鍋店としてオープン。新メニューで提供されている麻辣湯が大人気! スープは6種類(薬膳麻辣スープ・薬膳白湯スープ・痺れ青山椒スープ・滋味きのこ・濃厚トマト・担々湯)で麺は6種類(さつまいもベースの中太春雨・さつまいもベースの極太春雨・細中華麺・太ちぢれ麺・速食麺・干豆腐麺+100円)から選べる。選べる具材も多数。好きな組み合わせをオーダーシートに記入し、店員さんに渡す。具材を自分で取りにいかず、座ったままカスタマイズを楽しめる。

「薬膳麻辣スープ」の激辛MAX5辛は、本場四川から直輸入した唐辛子やスパイス等を使用し、奥深い辛さを追求。そこに16種類の薬膳を巧みにブレンドし、辛さの中にも滋味深いうまみを表現。色味も風味も唐辛子が鮮烈な印象。辛さの中にじわじわ滋味深いうまみがある。特に選んでほしい具材は、きのこ類。信州・菅平高原のふもと、善光寺平を見渡す自然豊かな環境にある農場で育てられたきのこを中心に種類が豊富で、うまみの相乗効果となる。じんわり汗をかいた後の爽快感がたまらない。

6. 串串香 麻辣湯 池袋店(池袋)

「 麻辣湯のスープと春雨」480円、具材は1種類100円(基本は3種選ぶ) 出典:rrucnlさん

<店舗情報>◆担担辛辛 ルミネ池袋店住所 : 東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 8FTEL : 050-5595-6476

行列必至のガチ中華系麻辣湯専門店。メニューは麻辣湯の1種類のみ。まずトッピングコーナーから具材を自分で選んでトングで取る。次にそれをオープンキッチンカウンターのスタッフに渡す。 辛さは5段階、麺は5種類(板春雨、細春雨、緑豆春雨、じゃがいも春雨、とうもろこし麺)から選ぶ。インスタント麺や刀削麺等はトッピングとして追加可能。スープは30種類以上の漢方薬膳が含まれている。白濁のスープに辣油が融合し、こってりとした味わい。激辛を選んでも、濃厚なスープのうまみと辛みが共存共生。スープは塩味も利いているのでまずは飲み干さずに、春雨のおかわりを注文すべし!(1回無料) おかわりは別の麺を選択することも可能。卓上には花椒も用意されているので、さらに痺れを感じたいという人はこちらも!

7. 四川麻辣湯 渋谷星星倶楽部(渋谷)

「麻辣湯麺」980円〜 出典:コクありグルメさん

<店舗情報>◆串串香 麻辣湯 池袋店住所 : 東京都豊島区西池袋1-33-6 1FTEL : 03-3983-8666

渋谷センター街の奥という場所柄、若者や美容や、健康意識が高い人で集う麻辣湯専門店。看板メニューは薬膳麻辣湯で、二次元コードから注文。画像付きのメニュー画面のうちセットをオーダーし、追加で好みの具材をプラスできる。セットを選択せず、スープの種類、麺の種類、入れる具材すべてを一から自分で選べぶことも可能。スープは全6種(白湯、白湯花椒、薬膳ピリ辛、薬膳中辛、薬膳大辛、薬膳激辛)、麺は全5種(板春雨、中華麺、細い春雨、ビーフン、トウモロコシ麺)、具材は全60種以上とかなり豊富。初訪問ならセットが頼みやすい。大辛以上には、お店オリジナルの「特製麻辣油」が追加される。八角や桂皮など30種類以上の薬膳食材が凝縮したスープに、本場四川の唐辛子×花椒の辛さと豆鼓や胡麻の香ばしいコクもあり、老若男女問わず食が進む。可愛い形をした魚卵入り団子は、具材として映えるだけでなく、独特な食感でおすすめ。

8. 東京麻辣湯 アクアシティお台場店(お台場)

具材は1g 3円の量り売り。麺は660円 出典:mami31さん

<店舗情報>◆四川麻辣湯 渋谷星星倶楽部住所 : 東京都渋谷区宇田川町32-6TEL : 03-4288-8976

窓側席は、お台場の景色を眺められる絶景スポット。一人で黙々と食べに行くのも良いが、麻辣湯専門店の中では席数が多いので、複数人で行くのも良さそう。20種以上もの漢方食材系の香辛料を使用した麻辣湯のスープがベース。具材はトッピングコーナーの約50種類の中から選べ、1g 3円の量り売り。麺は660円で3択(春雨・とうもろこし麺・中華麺)。辛さは0辛から7辛まで。5辛以上はギネス世界記録で過去に激辛唐辛子に認定されたことがある唐辛子を使用。シビレは、少なめ、基本、多めから選べる。

私のおすすめは、春雨ベースに、ラム肉、刻みきくらげ、海老、板春雨、イイダコ、7辛、シビレ多めさらにパクチー(別料金)。唐辛子の辛さとシビレが春雨をすするごとにガツンとくる! 辛さに慣れてきたら、大好物の具たちを堪能できる。チーズをトッピングし、マイルドに味変可能。麻辣湯で温まった帰り道は、海風が心地よく感じるはず。

9. 大上海 麻辣湯(新小岩)

トッピング3品で880円。それ以降の追加トッピングは1品130円。替え玉、麺大盛りも130円 出典:デイルス・マイビスさん

<店舗情報>◆東京麻辣湯 アクアシティお台場店住所 : 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場 5FTEL : 03-6380-7887

私が新小岩に住んでいた幼い頃からあるルミエール商店街。その思い出の地にひっそりと佇む麻辣湯専門店。メニューは、麺5種(春雨、板春雨、刀削麺、中華麺、韓国インスタント麺)から選べ、トッピングは3品で880円。替え玉、麺大盛りも130円ででき、辛さは10段階から選べる。10辛は、白濁の豚骨スープにビビッドなオレンジがかった麻辣の辛さがのしかかって癖が強い。おすすめは、肉々しい具や太めな板春雨など、癖の強いスープとの釣り合いが取れる組み合わせ。また鎮江香醋、すりごま、花山椒、ニンニク、ゴマダレで味変可能なので、最後の一口まで虜になる。

10. 周黒鴨大夫人 池袋北口5号店(池袋)

「オムライス」750円 出典:odennnnnnnさん

<店舗情報>◆大上海 麻辣湯住所 : 東京都葛飾区新小岩1-53-15 藤広ビル 2FTEL : 03-5678-6263

ガチ中華激戦区で、串串香や鴨料理といった本場の料理を提供。イチオシの麻辣湯は、鶏ガラと豚骨と漢方から丹念に仕込んだ身体に優しいスープが特徴。十数種類の漢方調味料と北海道産粉ミルク、特製辣油を加え、山椒を強調しつつも全体に角のないスープに仕上げている。麻辣湯は、605円で50種類以上の具材から好きなトッピングが3品まで無料、麺は1人前でスープも無料。辛さは3段階(小辛・中辛・大辛)。大辛を選ぶと、クリーミーなスープに深みがある辣油の辛さと、メリハリがあって良い。後から黒酢を加えると、気分爽快に。

<店舗情報>◆周黒鴨大夫人 池袋北口5号店住所 : 東京都豊島区西池袋1-22-4 1F〜3FTEL : 03-6912-8886

※価格は税込です。

文:金成姫、食べログマガジン編集部

