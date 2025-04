「ポチャッコ&シナモロール ファミマの推し活ウィーク」が、2025年4月29日(祝)から全国約1万6200店舗のファミリーマートで開催

2024年の サンリオキャラクター大賞 で栄えある1位と2位を獲得した「シナモロール」と「ポチャッコ」。そんな人気者の二人をフィーチャーした推し活グッズがもらえるor当たる、2つの キャンペーン を実施する。■買うたびにもらえる!シナモロールとポチャッコの推し活グッズ期間中、対象商品を2個購入するごとに、ファミマ限定のオリジナルデザインのグッズがもらえる。 キャンペーン は2つの期間に分けて展開され、第1弾は2025年4月29日(祝)10時からスタートする「シナモロール」グッズ、第2弾は2025年5月6日(振休)10時からの「ポチャッコ」グッズ。どちらも以下の3種類のアイテムがラインナップされている。推しに対する気持ちを代弁してくれる「ダイカットステッカー」(各全2種)シナモロールバージョンには「しゅき」「夢かな?」、ポチャッコバージョンには「トゥンク…」「大優勝」という推し活あるあるのワードが!それぞれのキャラクターが推しへの気持ちを代弁してくれるかわいさに胸キュン。スマホの裏に貼ったり、ケースの内側に挟んだりしやすいサイズになっている。 かわいい 写真が撮れる「クリアシート」(各全2種)透明感のあるシートには、シナモロールやポチャッコのイラストがデザインされている。ブロマイドに重ねて使えば、推しの写真に かわいい キャラクターたちを重ねられる特別感たっぷり!また、 カメラ の前にかざして撮影すれば、まるで推しとキャラクターたちが一緒にいるような写真が撮れる。自分だけのアレンジが楽しめる「マスキングテープ」(各全1種)キャラクターや推し活ワードが散りばめられたマスキングテープ。そのまま貼るのはもちろん、好きなパーツを切り取って使えば、自分だけの推し活ノートやスマホケースがデコレーションできちゃう。■スタンプを集めて当てよう!ファミマ限定グッズさらに、期間中はファミマの アプリ ファミペイ 」を提示して対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。貯めたスタンプの数ごとに3つのコースに応募できる。スタンプ8個で応募できる「推しを着られるビーズクッション」(1名)は、まるでシナモロールやポチャッコのコスプレをしているようなかわいさ。側面の推し活ワードもポイントに。スタンプ4個で応募できる「推し活トートバッグ」(10名)は、うちわが縦に入る大きめサイズで、外側のポケットにはぬいぐるみを入れられる親切設計。さらに内側には「当選祈願」と「ファンサ祈願」のお守りがこっそり印字されているという、推し活民の心をわしづかみにするディテールも。スタンプ2個で応募できる「ファミマポイント500円相当」(120名)も見逃せない。 キャンペーン 期間は2025年4月29日(祝)から5月19日(月)まで。応募期間は2025年5月23日(金)までとなっている。この春、ファミマで推し活をもっと楽しく、もっとかわいく彩ってみてはいかが?グッズは数量限定のため、近くのファミリーマートで早めにゲットして!※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E240 326 02